Bilecik’de sahur vakti saat kaçta? Rahmet ve bereket ayı olan Ramazan, müslüman alemi tarafından bu gece karşılanacak. İlk orucun yarın tutulacağı Ramazan ayının ilk sahur vakti ne zaman? Bilecik’de sahur vakitleri nasıl olacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi internet sitesinden alınan bilgileye göre 2018 Bilecik sahur vakti…
BİLECİK SAHUR VAKİTLERİ 2018
Ramazan ayının ilk orucuna niyet bu gece edilecek. Diyanet’in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 16 Mayıs Çarşamba Bilecik’de sahur vakti (imsak) 03:53 olarak görülüyor. Bilecik’de saat 03:53’de okunacak ezanla birlikte Ramazan’ın ilk orucuna niyet edilecek.
RAMAZAN ÖNCESİ HURMA BOLLUĞU
Bilecik’te Ramazan ayının başlamasıyla birlikte pazarlarda tezgahlarda hurma çeşitleri yerini alırken, satıcı Serhat Köylü, Kudüs ve Medine hurmalarının fiyatı pahalı olması sebebi ile vatandaşların ucuz olan İran hurmasına yöneldiğini anlattı ve "Bana soracak olursanız yenebilecek hurma Kudüs ve Medine hurmasıdır" dedi.
Bilecik merkez Hürriyet mahallesinde kurulan Pazartesi pazarında Ramazan ayı öncesi son pazar heyecanı yaşanırken vatandaşlar hurma satıcılarına büyük ilgi gösterdi. Tezgahlarda 10 TL’den 35 TL’ye kadar alıcı bulan hurmalar İran, Tunus, Kudüs ve Medine olmak üzere birçok çeşidi vatandaşlar tarafından alıcı buluyor.
"Geçen seneki satışlarımıza göre bu yıl daha iyi"
Pazartesi pazarındaki hurma satıcısı Serhat Köylü, geçen senelerde satışların daha iyi olduğunu, ama yine de bu sene de satışların güzel gittiğini belirterek “Geçen sene satışlarımıza göre bu yıl satışlarımız daha iyi. Çünkü fiyatlar biraz geri geldi. Bunun sebebi yaşanan bolluk ve bereket. Bu yıl fiyatı düşmeyen tek hurma cinsi Medine hurması. Onun da sebebi üretim azlığı talebin çok olması. Onun dışında diğer hurmaların fiyatları geri geldi" dedi.
“Bolluktan dolayı fiyatlar düştü”
Havaların güzel gitmesinden dolayı ve bolluğun olmasından dolayı fiyatların bu sene düştüğünü dile getiren hurma satıcısı Köylü, "Fiyat önceliği olduğu için en çok satan hurma Hicaz hurması ve İran hurması çünkü fiyat düşük. Şimdi Medine hurması 10 TL olsa Medine mi daha çok satılır, Hicaz hurması mı? Tabi ki Medine hurması. Bununda fiyatı 25 TL olunca vatandaşlar daha ucuz olan İran hurmasına yöneliyor. Bir de Kudüs hurması ise; 30 TL fiyatı. Müşterilerimiz 1 kilo hurmaya 30 TL verirse pazardan ne alacak. Bu yüzden vatandaşlar daha ucuz hurmaya yöneliyor. Ama bana sorarsanız yenebilecek hurma Kudüs ve Medine hurmasıdır. Onun dışında İran yumuşakta işlenmemiş bir hurmadır” dedi.
“Kudüs ve Medine hurmalarına öncelik tanınmalıdır”
Köylü, konuşmasının sonunda, önceliğin Kudüs ve Medine hurmasına tanınması gerektiğini belirterek, “Medine ve Kudüs hurmasına öncelik tanınmalıdır. Çünkü diğer hurmalar işlenmiş oluyor. İşlendiği zaman da hangi şartlarda işlendiği belli olmuyor. Biz bu hurmaları 1 buçuk ay önce araştırmaya başladık eleye, eleye tek seçenek olarak bunu bıraktık. 7 çeşit hurmamız var. Dallı Tunus hurması tamamen doğal dalından koparılıyor. Tunus’un işlemişi, Hicaz hurması, Kudüs hurması, su hurması, diyet hurması, Medine hurması. Tavsiye edilecek 3 hurma var. Fiyat aralığımız 10 TL ve 35 TL aslında ama insanlar 35 TL’lik hurma alamadıkları için 10 ve 25 TL arası diyebiliriz” dedi.
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