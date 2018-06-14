



İslam dünyası 2018 yılı Ramazan Ayı'nı oruç, teravih ve hatimlerle idrak edip bayrama ulaştı. Tövbe kapılarının sonuna kadar açık olduğu Ramazan-ı Şerf'i ibadet ve dualarla geçiren milyonlarca Müslüman, 2018 yılı Ramazan Bayramının ilk saatlerinde bayram namazı için cami ve mescitlerde hep birlikte saf tutacak.

Bayram heyecanının yaşandığı illerden biri olan Balıkesir'de vatandaşlar 2018 yılı Ramazan Bayram Namazı için cami ve mescitlere akın etmeye hazırlanıyor. Peki Bilecik'te 2018 yılı Ramazan Bayram Namazı saat kaçta? Bilecik'te bayram namazı saat kaçta başlayacak? İşte cevabı...

BİLECİK'TE 2018 RAMAZAN BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

11 ayın sultanı Ramazan'ı ibadetle geçiren Bilecikliler; duaları kabul olmuş ve mağfirete erişmiş olmanın ümidiyle 2018 yılı Ramazan Bayramı'na ulaştı. Bayramın ilk saatlerinde cami ve mescitleri doldurmaya hazırlanan Bilecikliler saat 06.15'de 2018 yılı Ramazan Bayram Namazına niyet edecekler.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram Namazının Kılınışı Birinci Rek'at:

1) Cemaat düzgün sıralar halinde imamın arkasında yer alır ve "Niyet ettim Allah rızası için Ramazan yada Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" diye niyet eder.

2) imam "Allahu Ekber" deyip ellerini yukarıya kaldırınca. Cemaat de "Allahu Ekber"diyerek ellerini yukarıya kaldırıp göbeği altına bağlar.

3) Hem imam, hem de cemaat gizlice "Sübhaneke"yi okur. Bundan sonra üç kere tekbir alınır. Tekbirlerin alınışı şöyledir:Birinci Tekbir: imam yüksek sesle, cemaat da onun peşinden gizlice "Allahu Ekber"diyerek (iftitah tekbirinde oldugu gibi) ellerini yukarıya kaldırıp sonra aşağıya salıverirler. Burada kısa bir süre durulur.ikinci Tekbir: ikinci defa "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılıp yine aşağıya salıverilir ve burada da birincide oldugu kadar durulur.Üçüncü Tekbir: Sonra yine "Allahu Ekber" denilerek eller yukarıya kaldırılır ve aşağıya salıverilmeden bağlanır.

4) Bundan sonra imam, gizlice "Euzü Besmele", açıktan Fatiha ve bir sure okur .(Cemaat bir şey okumaz, imamı dinler)

5) Rüku ve secdeler yapılarak ayağa (ikinci rek'ata) kalkılır ve eller bağlanır.Bayram Namazının Kılınışı

Bayram Namazının Kılınışı İkinci Rek'at:

6) imam gizlice Besmele, açıktan da Fatiha ve bir sure okur. Sure bitince imam yüksek sesle, cemaat da içinden(birinci rek'atta oldugu gibi) üç kere daha tekbir alır, üçüncü tekbirden sonra eller bağlanmadan, dördüncü tekbir ile rükua varılır,.sonra da secdeler yapılarak oturulur.

7) Oturuşta. İmam ve cemaat, Ettehiyyatü. Allahumme salli, Allahumme barik ve Rabbena atina... duasını okuyarak önce sağa, sonra sola selam verip namazı bitirirler. Namazdan sonra hutbe okunur. Kurban bayramı namazının kılınışı da bunun gibidir. Sadece niyeti değişiktir.

BAŞKAN CAN'DAN BAYRAM MESAJI

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında; Ramazan Bayramının bütün İslam coğrafyasında huzur ve sükunete vesile olmasını diledi.



Bilecik’te Ramazan ayını en güzel şekilde değerlendirmeye çalıştıklarını dile getiren Belediye Başkanı Nihat Can, mesajında ‘’Öncelikle bütün Müslüman kardeşlerimiz için dua ediyoruz ve bu bayramın; İslam aleminde, birlik, beraberlik, kardeşlik ve huzura ihtiyacımızın fazlaca hissedildiği bu günlerde, tüm İslam aleminin sevinç ve mutlulukla gireceği bir Ramazan Bayramı'nı Cenabı Allah'tan bizlere nasip etmesini diliyoruz. Bizler ülkemizde ve Bilecik'imizde Ramazan ayını çok verimli ve faydalı bir şekilde geçirdik. Gerek mahalle iftarları, gerek Ramazan mukabeleleri, gerek sahur sofraları, gerek kardeş ilçelerimizdeki iftar sofraları ile toplumsal birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşliğimizi pekiştirdi. Ancak İslam coğrafyasında, özellikle Filistin ve Gazze başta olmak üzere dünyanın birçok noktasında yaşanan zulüm ve savaş, Ramazan’ın manevi güzelliğine gölge düşürdü. Bizler bu anlamda gelecek bayramı, bu zulüm ve savaşın bitmesine vesile olmasını Yüce Allah'tan diliyoruz. Öyle ki bizler her mahallemizde gerçekleştirdiğimiz mahalle iftarlarında ve Ramazan mukabelelerimizde bu kardeşlerimiz için dualar ettik. Cenabı Allah'ın bu dualarımızı kabul etmesi, kardeşlik dolu yarınlara daha bir umutla baktığımız bayramlara ulaşma temennisiyle, tüm Müslüman kardeşlerimizin Ramazan Bayramını en içten dileklerimle tebrik eder, bayramın Bilecik'imize, ülkemize ve bütün insanlığa huzur ve barış getirmesini Yüce Mevla'dan niyaz ederim" ifadelerini kullandı.

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