Bilecik'te 8 aylık hamille eşi 29 yaşındaki Melike Kartal'ı, evinde 29 yerinden bıçaklayarak öldüren 36 yaşındaki Hüseyin Kartal ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Ölen Melike Kartal'ın sezaryenle alınıp hastaneye kaldırılan bebeği de 3.5 ay sonra yaşamını yitirmişti.



DHA'nın haberine göre oay, geçen 15 Haziran'da Ertuğrulgazi Mahallesi Şehit Tahsin Büyükçoban Caddesi'nde meydana geldi. Aile içi geçimsizlik nedeniyle hakkında 3 ay süreyle evden uzaklaştırma kararı verilen fabrika işçisi Hüseyin Kartal, eşi Melike Kartal'ın kaldığı eve gitti. Çıkan tartışmada Hüseyin Kartal eşini 29 yerinden bıçakladı. Hüseyin Kartal daha sonra 155 Polis İmdat hattını arayarak kendisini ihbar etti.

BEBEĞİ DE 3.5 AY SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ

Gelen polis ekipleri Hüseyin Kartal'ı gözaltına alırken, ağır yaralanan Melike Kartal kaldırıldığı Bilecik Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. Melike Kartal'ın karnındaki 8 aylık erkek bebek sezaryenle alındı. Bebek önce Afyonkarahisar'a oradan da ambulans helikopterle Isparta'ya götürüldü. Isparta Özel Hastanesi'nde tedaviye alınan bebek, 3.5 ay sonra yaşamını yitirdi. Katil zanlısı Hüseyin Kartal ise tutuklandı.



Bilecik Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu olarak yargılanan Hüseyin Kartal son kez mahkeme heyetinin karşısına çıktı. Hüseyin Kartal duruşmada pişman olduğunu söyleyerek, "Adalete güveniyorum" dedi. Mahkeme heyeti, sanığı ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı.

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