Bilecik'te geçen yıl verdiği kök hücre bağışı ile 3 yaşındaki bir çocuğa umut olan Betül Özcan, "Bir kişinin hayatına tutunmasına vesile olduğum için çok mutluyum. İnsanların hayatına dokunabilmeliyiz. Ama en önemlisi dokunduğumuz yerlerde güzel izler bırakabilmek" dedi.

KÖK HÜCRE TEDAVİSİYLE İYİLEŞTİ

İHA'nın haberine göre; Bilecik Belediyesi, Türk Kızılay'ı Bilecik Şubesi ve Türkök Kök Hücre işbirliğinde geçtiğimiz yıl başlatılan "Sevgin İliklerime İşlesin" projesi Bilecik'te ilk meyvesini verdi. Geçtiğimiz yıl verdiği kök hücre bağışı ile yaşındaki bir çocuğa umut olan Betül Özcan'ı Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı makamında kabul etti. Burada projeyi hazırlayan belediye çalışanı Gülnur Genç ve İlker Çınar'a teşekkür eden Başkan Yağcı, "Bilecik'te 'Sevgin İliklerime İşlesin', 'Belki de Sensin', 'Kök Hücre Bağışıyla Umut Olun' sloganları ile düzenlenen ve Bilecik'te büyük ilgi gören kampanya ile yeni umutlara kapıların açılması amaçlandı. Bu kapsamda geçen yıl bağış yapan 3 yaşındaki bir çocuğa umut olan Betül Özcan tebrik ediyorum. Başkan olarak değil de öncelikle insani olarak tebrik ediyorum. Böyle bir projede yer almak, katkı sağlamak çok özel ve güzel anlamlı bu noktada. Vermiş olduğumuz kanın ve dokuların bu anlamda bir hayatı kurtarıyor. Hele bunu 3 yaşındaki bir yavrucağın bundan sonraki hayatında dönüm noktası olabilecek bir şey olması herhalde çok manidar. Tabi bu tür işlerde konulan belirgin kurallar var. Belki de o kurallara bağlı kalmayı ama zaman gelince zannedersem onlar da bize bu katkıyı sağlayan kimse nedir diye görmeyi çok arzu ederler. Kardeşlik ilişkisi bu anlamda görmeden doğdu. İyi bir şekilde uzun bir süre olarak yaşar" dedi.

KALP HASTALARI İÇİN KÖK HÜCRE UMUDU

"SENİN BİR KARDEŞİN DAHA OLDU"

Başkan Yağcı, Betül Özcan'a görmese de bilmese de kendisinin bir kardeşi olduğunu söyleyerek, "Bir kişi çok önemli. Yani sayısallığa bakmamamız lazım insandan daha kıymetli dünyada hiçbir şey yok. Her şey birden olur bir kişi yarın tabi bu verilen kanlar, dokun örnekleri uzun bir süre kayıtlarda kalıyor. Yarın belki başka birisi de 2016-2017 yılında alınan o örneklere dayalı olarak tahliller yapılacak geçmişte de alınsa yarın başka bir kardeşimize yeniden onların içerisinden birileri kanı dokusu uyacak ve bir derde derman olacak. Onun için biz burada seni tebrik ederken ama tüm hemşehrilerimizi de bu tür etkinliklere katlı sağlamaya davet ediyoruz. Bugün başkası için olan şey belki yarın Allah hepimize sağlık sıhhat versin ama hepimiz için olabilir. Bu noktada bugünden sağlıklı iken gelecek zaman dilimine ilişkin yatırım yapmak, bu cenabı hakkın artık teknolojinin bu kadar geliştiği zamanda belki sağlıklı vücudumuzun da zekatı niteliğinde bu tür şeyler. Çünkü senden bir şey eksilmiyor. Sana zarar veren bir olay değil. Ama nasıl bir şey cenabı hak öyle şey yapıyor ki senin vücudundaki başkasının şifa kaynağı oluyor. Sen doğru olanı yapmışsın ve sonucunu da alıyorsun. Seninle gurur duyuyoruz teşekkür ediyoruz, tebrik ediyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı; Betül Özcan'a Bilecik bezinden yapılmış bir şal ve çeşitli hediyeler takdim etti.