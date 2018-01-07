Alınan bilgiye göre, Çarşı Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde yaşayan M.F. (81), eşi Zeynep F. (79) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

M.F, tartışma sırasında evdeki nacak olarak tabir edilen odun baltası ile eşi Zeynep F'nin başına vurarak öldürdü.

AA'nın haberine göre, cinayetin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne giden M.F, eşini öldürdüğünü itiraf ederek teslim oldu.

Eve giden ekipler, yaşlı kadının cansız bedeniyle karşılaştı.

Savcısının incelemesinin ardından kadının cesedi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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