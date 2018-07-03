Türkiye'de koruma altında bulunan ve yaşam alanlarının genişletilmesi için çalışmalar yürütülen 'geyik böceği' Bilecik'te ilk defa görülürken, bu böceğin Japonlarca sanal ortamda 150 bin dolarlardan satın aldıkları iddia ediliyor.

İHA'nın haberine göre, dünyada sadece Hatay'ın Amanos dağlarında yaşayan, Japonların çizgi film kahramanı, koleksiyoncuların gözdesi olan ve nesli tehlike altında bulunan geyik böceği Bilecik'te görülürken, nesli tükenmekte olan bu böcek üniversiteye verilecek. Kentte bulunan ve Bilecik Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü'ne bir kavanoz içinde teslim edilen böceğin yaptıkları incelemelerin ardından 'Geyik Böceği' olduğunu aktaran Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, "Geyik böceği Hatay'ın Amanos dağlarında bulunan bir böcek. Buralarda gözükmeyen, görünmeyen nadir böceklerden bir tanesi. İlimize nasıl geldiğini bilmiyoruz, bilememekteyiz. Koruma altında olan ve nesli tükenen bir böcek. İnsan sağlığına herhangi bir zararı yok. Bunlar genelde meşelerde ve çürümüş ağaçlarda yaşayan böcekler. Ömürleri yaklaşık 7-8 yıl. Yumurtladıkları zaman 15-20 tane yumurta yapıyorlar. Yumurtladıktan 2 ay sonra da ölüyorlar. Bir geyik böceğinin bu boyuta gelmesi için yaklaşık 8 yıl gibi bir zaman geçmesi gerekiyor. Bunu da şimdi üniversitemize vereceğiz, teslim edeceğiz. Gerekli incelemeleri üniversitemiz yapacak" dedi.

KORUMA ALTINA ALINACAK

Bu böceğin dünya üzerinde sadece Türkiye'de yetiştiğini ve bu yüzden Japonya'da koleksiyoncuların yüksek paralar karşılığında aldığını anlatan Avcı, "Geyik böceğini Japonya'da koleksiyon olarak kullanıyorlar. Bu elimizdeki 6 anteni olanı. En çok para eden türü bu, yaklaşık Japonya'da 150 bin dolarlardan bahsediliyor. O yüzden bunu koruma altına alıp nesli tükendiği için üniversitemize teslim edeceğiz. Almanya'da şu anda parayla alıp satıyorlarmış öyle söyleniyor. Ama biz üniversitemize teslim edip korumasını sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Böceğin çok büyük olduğunu için halk dilinde 'Allah'ın öküzü' olarak da adlandırıldığını ifade eden Avcı, "Bu doğadaki en büyük böceklerden bir tanesi. Böceklerin kralı. Allah'ın öküzü gibi isimler de koymuşlar. Ama asıl geyik böceğidir" dedi.