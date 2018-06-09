Bilecik'te dün akşam bir kadının, yanındaki kız çocuğuna, vatandaşların su içtiği çeşmenin içine tuvaletini yaptırdığını gösteren ve sosyal medyada hızla yayıyan fotoğraf büyük tepkilere neden oldu.

İHA'nın haberine göre olay, dün akşam merkez Teyfikbey Caddesi üzerinde yaşandı. Yolda yürülen bir kadın, yanında bulunan kız çocuğunu yukarı kaldırarak vatandaşların su içmek için kullandığı çeşmenin içine, çevredeki insanlara aldırış etmeden tuvaletini yaptırdı. Oradan geçen başka bir vatandaşın, cep telefonu ile çekilen resmi sosyal medya üzerinden paylaşması sonrası kadına tepki yağdı. Bu tepkiler sonrası bu sabah Bilecik Beledisi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından o çeşme, sabunlu suyla yıkanarak temizlendi.

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