bilet sorgulama nasıl yapılır

Bilet sorgulama işlemi, milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. Bilet sorgulama işlemini nasıl yapacağını araştıran milyonlarca vatandaş, internet üzerinde "Telefondan bilet sorgulama" ve "Bilet sorgulama" aramasını yapmaya başladı. Peki Telefondan bilet sorgulama işlemi nasıl yapılır? Bilet sorgulama nereden yapılır? İşte detaylar.

BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Bilet sorgulama işlemi, büyük ikramiye rakamlarının ve diğer ikramiye kazanan rakamların belli olmasının ardından araştırılmaya başlandı. Telefondan bilet sorgulama işlemini nasıl yapacağını araştıran milyonlarca vatandaş, internette sorunun cevabını araştırıyor.

Telefondan bilet sorgulama işlemi için ilk olarak www.mpi.gov.tr internet sitesine giriş yapmak gerekmektedir. Ardından çekiliş tarihi seçilmeli ve biletin numarası yazılmalıdır. Bu iki işlemin ardından "Sorgula" butonuna tıklayarak bilet sorgulama işlemi yapılır.

BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

Eğer biletinize isabet eden bir ikramiye varsa, ekranda uyarı olacak görünecektir. Biletinize ikramiye isabet etmediği takdirde biletinize ikramiye isabet etmediğine ilişkin bir mesaj alacaksınız.

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