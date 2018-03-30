Bilgehan Demir kimdir? sorusu, ünlü spikerin Beyazıt Öztürk'ün sunduğu Beyaz Show programına konuk olmasıyla gündeme geldi. Bilgehan Demir sporseverler tarafından yakından tanınan bir isim. İşte Bilgehan Demir hakkındaki bilgiler ve biyografisi...

BİLGEHAN DEMİR KİMDİR?

Bilgehan Demir 18 Haziran 1976 yılında Bayburt'ta dünyay geldi. Aslen Ardahan'a bağlı Posofludur. Bilgehan Demir 1976 yılının Haziran ayında o dönem Gümüşhane'ye bağlı Bayburt ilçesinde doğdu. 1979 yılında Bursa’ya geldi ve Emek İlkokulu’ndan mezun oldu. Bir süre Bursa Özel Baran Lisesi'nde okudu. Futbol takımlarında oynadığı için orta öğretiminde çok okul değiştirmek zorunda kaldı. Sırası ile Yıldırım Beyazıt Lisesi, Karacabey Lisesi, Karacabey Endüstüri Meslek Lisesi, Bursa Ertuğrulgazi Lisesi, İstanbul Nevzat Ayaz Lisesi ve Bursa Atatürk Lisesi’nde okudu. 1995 yılında Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi Bölümü'nü kazandı ve buradan da mezun oldu. Beden Eğitimi öğretmenliği yapmadan medya hayatına atıldı.

Bilgehan Demir'in 1994 yılında Bursa'da Flash TV kulübüne üye olarak televizyon dünyasına merhaba dedi. Hem okul hem de medya işlerine devam etti. 1997 yılında yine Bursa'da Bursa FM ve Kanal 16 televizyonunda sorumlu müdür olarak görev yaptı. 1998'de Cine 5 televizyonunun kardeş kuruluşu Süperspor kanalında Avrupa'dan Fubol sorumlusu olarak çalıştı. Burada Galatasaray'ın UEFA şampiyonu olduğu yıl maç sonu canlı yayın muhabirliğini de yapan kişiydi. 2000 yılında TGRT Televizyonuna transfer oldu. Burada 4 yıl spor haberlerini sundu. Vatani görevinden sonra 2004'te Doğan Haber Ajansı'nda gruba bağlı Kanal D ve CNN Türk kanallarında Beşiktaş ve Türkiye millî futbol takımının canlı yayınlar sorumlusu olarak muhabirlik hayatına devam etti. Doğan Medya'ya bağlı Radyo D'de bir süre Süper Lig maçlarını anlattı. 2006 yılında tekrar TGRT'ye geri döndü. TGRT Televizyonunun News Corperation'a satılmasının ardından adı Fox olarak değişen kanalın yeni kadrosunda da yer aldı. Ocak 2011 yılı itibarı ile kendi şirketini kuran Bilgehan Demir ticaret hayatına atılarak serbest çalışmaya başladı. Daha sonra bir süre Cine 5, şimdi ise Beyaz TV'de yayınlanan TNA ve TPW maçlarını anlattı. TRT'de Boks spikerliği yaptıktan sonra kariyerine kısa bir ara verdi. Bir süre sonra Kanaltürk'te Boks karşılaşmalarının yayın haklarını eline aldı.

BİLGEHAN DEMİR'İN FUTBOLCULUK DÖNEMİ



Bursa'da sırası ile Karacabey Esnaf Spor, Sönmez Filament ve Tekelspor'da oynayan Bilgehan Demir Beşiktaş'ın alt yapısında da forma giydi. Karabük'e transfer olacakken Gerede'de kampında geçirdiği sakatlık sonrası futbolu bıraktı ve kazandığı Beden Eğitimi Bölümü'nde okumayı tercih etti. 2003 yılında İstanbul bölgesi İl futbol hakemi oldu. 2 yıl yardımcı ve orta hakemlik yapan Bilgehan Demir yoğun seyahatleri sebebi ile hakemliği bırakmak zorunda kaldı.

Aralık 2006 yılında Fox'ta başlattığı ring sporları yayınlarına tam 5 sene hiç ara vermeden devam etti. K-1 kickboks, boks, Pro Wrestling Smackdown, Raw, TNA Impact Wrestling ve TPW maçlarını canlı ve banttan yayınlarla ekrana taşıdı ve anlatımlarını gerçekleştirdi. Özellikle Japonya ve Hollanda'dan anlattığı Kickboks maçları reyting rekorlarına imza attı. Türkiye'de yayımlanan WWE dergisinde 2011 yılında yazılar kaleme aldı ve özel röportajları ile hayranlarına ulaştı.

BİLGEHAN DEMİR'İN YAPIMCILIK DÖNEMİ

2011 yılında kurduğu yapım şirketi ile profesyonel güreş organizasyonlarına imza attı. 29 Ocak 2011'de Ankara Atatürk Spor Salonu'nda, 12 Şubat 2011'de Kayseri Kadir Has Spor Salonu'nda, 8 Mayıs 2011'de Bursa Atatürk Spor Salonu'nda, 16 Ekim 2011'de ise İstanbul ArenaPark'ta ve 3 Haziran 2012'de yine Bursa Atatürk Spor Salonu'nda Turkish Power Wrestling şovlarına imza attı ve organizasyonların yapımcılığını üstlendi. ABD'de gerçekleştirilen TNA Impact Wrestling organizasyonlarının yayın haklarını kendi şirketi bünyesine kattı. TNA ve TPW maçları Cine 5 ve Beyaz TV'de yayınlandı.

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