Erdoğan, futbola 8 yaşındayken Akşehirspor'un altyapısında başladığını, 12 yıl amatör futbol oynadıktan sonra Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunu kazandığı için aktif futbolculuk yaşantısına son verdiğini belirtti.
A Milli Takım Antrenörü Levent Şahin aracılığıyla Samet Aybaba ile tanıştığını ve Beşiktaş'ta 21 yaşında antrenörlük görevine başladığını anlatan Erdoğan, şu anda Türkiye'nin en iyi teknik direktörlerinden Aybaba ile çalıştığını ve bunun kendisi için önemli bir şans olduğunu söyledi.
"HEDEFİMDE LA LIGA VE PREMIER LİG VAR"
Samet Aybaba'nın Türk futbolunda genç futbolculara değer veren bir teknik direktör olarak ön plana çıktığını dile getiren Erdoğan, ekibinde de sürekli genç antrenörleri değerlendirdiğini ve şans verdiğini ifade etti.
UEFA'daki en üst liglerdeki en genç antrenör olma unvanını 21 yaşındayken Andre Villas Boas'tan aldığını aktaran Erdoğan, "6 yıldan beri de Süper Lig'deyim, gayet olumlu bir süreç geçiriyorum. İlerleyen dönemlerdeki hedeflerimde La Liga ve Premier Lig'de görev almak var. Umarım daha tecrübe kazanıp, daha olumlu bir ivme yakalayıp, bu süreci daha olumlu bir şekilde değerlendirebilirim." diye konuştu.
Erdoğan, antrenörlük hayatında hep Samet Aybaba ile çalıştığını aktararak, şunları kaydetti:
"Samet hoca çok özel birisidir. Teknik direktörler, patronlar vardır ama Samet hoca gerçekten büyük bir lider ve bir babadır. İnanılmaz derecede yapıcı bir karakteri vardır, size o rahatlığı ve öz güveni sağlar. Siz de görevinizi, işinizi çok rahat bir şekilde yaparsınız. Samet hoca gibi teknik adamların ülke futbolunda kesinlikle çoğalması gerekiyor ki beraberinde iyi antrenörler, iyi oyuncular yetişsin. Olumlu yaklaşımlar, güçlü organizasyonlar ortaya çıksın. Çok önemli bir isim ama maalesef Türk futbolu yeterince hala onu anlayabilmiş değil."
Futbolda sahip olduğu ekonomik gücü eğitimine harcadığını, Amerika ve İspanya'da eğitim aldığını, Romanya'da ise futbol akademisinde çalıştığını anlatan Erdoğan, Türk antrenörlerin Avrupa'daki antrenörlerin çok çok önünde olduğunu savundu.
SANAL YILDIZLARININ ANTRENÖRÜ OLDU
Erdoğan, hayatı boyunca hep çalışarak bir yerlere gelmenin gayreti içerisinde olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Küçükken Robinho ve Kone'yi bilgisayar oyununda kendi takımıma alırdım. Kader beni buraya taşıdı, onların antrenörlüğünü yapıyorum, onlar çok önemli isimler. Büyük karakterler, isimlerini biz televizyondan görüyorduk, onlarla olmak gerçekten mutluluk verici. Kariyerlerini ve tecrübelerini saha içerisinde hissediyorsunuz zaten. Onlarla çalışmak bize tecrübe kazandırıyor. Çok farklı ligleri görmüşler, uluslararası düzeyde çok farklı maçlara çıkmış isimler. Antrenman esnasında onların davranışları, diğer oyuncuları da çok fazla etkiliyor. Bu da bize olumlu bir yol kazandırıyor."
Takımda herkesin birbirini çok sevdiğini ve mutlu olduğunu belirten Erdoğan, "Teknik ekip çok dinamik, birbirine çok bağlı, çok çalışkan bir yapıya sahip. Buradaki temel hedefimiz Sivasspor'a yakışan futbolu oynatmak. Skor madalyonun diğer yüzü, gerçekten sahaya olumlu futbol yansıtmak istiyoruz. Pozitif, hücum futbolu ve tempolu bir oyun yansıtmak istiyoruz. Skor tabelasını mayıs ayının 20'sinden sonra inşallah göreceğiz." ifadelerini kullandı.
Selçuk Erdoğan, özellikle son 5 yılda genç antrenörlerin önünün fazlasıyla açıldığına ve Süper Lig takımlarını çalıştıran genç antrenörler olduğuna dikkati çekerek, onlara daha fazla güvenilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.
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