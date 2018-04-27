Adana'da, alış bir AVM'de özel güvenlik görevlisi olarak çalışan 30 yaşındaki Umut Günebakan, bilgisayarını tamir ettirmek için çıktığı evine dönmedi. Eşinin kimseyle bir sorunu bulunmadığını söyleyen 25 yaşındaki Ümran Günebakan, "Tek dileğim onu tek parça sağlıklı bulabilmek" dedi.



DHA'nın haberine göre merkez Seyhan ilçesine bağlı Bahçeşehir Mahallesi'nde oturan 1,5 yıllık evli Umut Günebakan, izinli olduğu 24 Nisan'da bilgisayarını tamir ettirmek için evden çıktı. Çalıştığı alışveriş merkezine giden Günebakan, bilgisayarını tamir ettirdikten sonra AVM önünden geçen bir dolmuşa binerek evine yakın bir bölgede indi. Bir daha ulaşılamayan Günebakan, akşam evine de gelmeyince eşi Ümran Günebakan, polise başvurdu.

KAMERADA GÖRÜNTÜLERİNDEN SONUÇ ÇIKMADI



Eşinin çalıştığı AVM'deki güvenlik kamerası kayıtlarına ulaşan Ümran Günebakan, görüntülerde bindiği dolmuşun şoförüne de ulaştı. Şoförün eşini evin yakınlarında indirdiğini öğrenen Günebakan, dolmuştan indiği bölgede ise yaptığı araştırmada güvenlik kamerası bulunmaması nedeniyle eşiyle ilgili bir ipucuna ulaşamadı. Eşinin kimseyle bir sorunu bulunmadığını anlatan Ümran Günebakan şöyle konuştu:



"Kaybolduğu gün eşim evdeydi ben çalışıyordum. Sabah saat 10.00'da telefonla görüştük. Bana güzel dileklerde bulundu. Hiçbir sorunumuz sıkıntımız yoktu. Arkadaşının eve geleceğini ancak kendisinin kabul etmediğini söyledi. 'AVM'de buluşuruz' dedi. Bilgisayarına format attıracaktı. Onun için evden çıktı. AVM'ye gitmiş arkadaşlarıyla selamlaşmış kardeşiyle çalıştığı mağazanın önünde konuşmuş. En son bindiği dolmuşun şoförüyle görüştük. Evin yakınında iniyor. Kocamın bulunmasını istiyorum. Tek dileğim onu tek parça sağlıklı bulabilmek. Borcumuz var ama düzenli olarak ödüyorduk. Herhangi bir sorunumuz, sıkıntımız yoktu. Kavga, kötü söz, hakaret hiçbir şey olmadı aramızda. Bir an önce eşimin bulunmasını istiyorum."

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER