ABD'nin Minnesota eyaletinde bulunan iki başlı geyik yavrusunu bilim insanlarını heyecanlandırdı. Yapılan laboratuvar testleri sonucunda geyiğin iki ayrı baş-boyun bölgesi olduğu ortaya çıktı.

Araştırma neticesinde hayvan, normal deriye, baş ve bacaklara sahipti, ancak geyikte ortak bir karaciğer, ekstra dalak ve mide-bağırsak yolları vardı. Öte yandan test sonuçları geyiğin ölü doğduğu sonucunu gösterdi.

Minnesota Üniversitesi Doğal Kaynaklar Bölümü'nden Geyik ekolojisti olarak çalışmalarını yürüten Gino D'Angelo, konuyla ilgili şunları söyledi:

"İnanılmaz bir keşif ve oldukça nadir görülebilecek bir olay. Öyle ki, bunun ne kadar nadir gerçekleşen bir durum olduğuyla alakalı rakam dahi veremem. Senede on milyonlarca hayvan doğup ölüyor ve öyle görünüyor ki vahşi doğada keşfetmediğimiz bir sürü şey var."

VAHŞİ DOĞADA PEK GÖRÜLMÜYOR

Gino D'Angelo'ya göre yapışık ikizlik durumu, sığır ve koyunlarda görülse de vahşi doğada pek de rastlanan bir şey değil.

Zira bu duruma dair vahşi doğada 1671 yılından beri sadece 19 vaka saptandı. Bu 19 vakanın sadece 5'ini geyikler oluşturuyordu.

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