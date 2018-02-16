Harvard Üniversitesi ve Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, birlikte çalışarak her ölçekteki depremin önceden tespit edilmesine yardımcı olmak amacıyla bir yapay zeka geliştirdi. Konuyla ilgili Science Advances dergisinde yayınlanan makalede, yapay zekanın mevcut yöntemlerden daha başarılı olduğu ve deprem bilimcilere deprem tahminleri konusunda yardımcı olacağı belirtildi.

Yapay zeka depremi nasıl tespit ediyor?

Test bölgesine yerleştirilen sensörlerden daimi veri alan yapay zeka, rüzgar, dalga ve trafik gibi titreşim yaratabilecek olayları, sismik olarak pasif yani deprem riski minimum olan bölgelerde tanımlıyor. Bu tanımlamanın ardından deprem riski olan bir bölgeye yerleştirilen yapay zeka, burada rüzgar, dalga ve trafik gibi titreşim kaynaklarından gelen sinyalleri filtreliyor. Böylece yapay zeka, sismik olarak ortaya çıkan titreşimleri ayırt ediyor.

Araştırmacılar, deprem bilimcilerin depremleri tespit etmelerine ve nedenlerini bulmalarına yardımcı olmak için yapay zeka teknolojisini Oklahoma'da yaygın bir şekilde kullanmaya başladı. Şu an için depremi eş zamanlı yakalayan sistemin, gelecekte önceden tahmin edebilmesi umuluyor.