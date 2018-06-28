ABD'li bilim insanları, Antarktika'daki hava ısısının neredeyse -100 dereceye kadar düşebileceğini duyurdu.

Antarktika'da tespit edilen en düşük hava ısısı 2013 yılında -93 derece olarak ölçülmüştü. Yeni rekor, anakaranın doğusunda kırıldı.

Şimdi ise dünyanın en düşük hava ısısı resmen -98 derece olarak tespit edildi.

ORADA HER NEFES ACI VERİYOR

Ekipte yer alan Doyle Rice, "Hiçbir zaman böylesine soğuk bir ortamda bulunmadım ve umarım asla bulunmam. Orada her nefesin acı verdiği ve nefes alıp verirken boğaz ve akciğerlerin donmasını önlemek için çok dikkatli olunması gerektiği söyleniyor. Oradaki hava, Sibirya'ya veya Alaska'ya göre çok daha soğuk" şeklinde konuştu.

MARS'TA BİR YAZ GÜNÜYLE KARŞILAŞTIRILABİLİR!



Araştırma ekibinin başındaki Ted Scambos soğuğun, Mars'ın kutup bölgelerinde açık bir yaz gününde hissedilebileceğini söyledi.

Çalışmadan ayrıca, en büyük sıcaklık değişimlerinin güney yarımkürede, haziran - ağustos döneminde, geceleri meydana geldiği sonucu çıktı.