Yıllık kahve tüketiminin 1.4 milyar kiloya ulaştığı ABD'de bilim insanları, neredeyse herkesin güne bir fincan içmeden başlamadığı kahvenin en doğru nasıl yapılması gerektiğini araştırdı.

Sputnik'in haberine göre; incelemeler sırasında sıcak su ve hazırlanışı 10 ila 24 saat süren soğuk demleme 4 çeşit, orta ve çok kavrulmuş kahve kullanıldı.

Kahvelerdeki içerikleri karşılaştıran bilim insanları, inceleme sonucunda iri çekim çok kavrulmuş soğuk demleme kahvenin bir litresinde 1000 miligram kafein olduğunu saptadı.

Öte yandan sıcak su ile hazırlanan benzer bir kahvede ise bu oran en fazla 800 miligramdaydı.

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