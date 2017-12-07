Bilim insanları en mutsuz olduğumuz yaşı araştırdılar!

Bilim insanları en mutsuz olduğumuz yaşı araştırdı. Daily Mail'in haberine göre araştırma kapsamında 51 ülkeden 1 milyon 300 bin kişiyle görüşülerek ortaya en mutsuz olduğumuz yaş çıkarıldı.

Araştırmayı Dartmouth College'daki Ekonomist David Blanchflower ve Warwick Üniversitesi'ndeki Andrew Oswald yaptı. Yapılan kapsamlı çalışmaya göre; tüm ülkelerde insanların benzer eğilimde olduğu gözlemlendi. Araştırmanın sonuçlarına göre mutluluk ve yaşam memnuniyeti kademeli olarak azalıyor. Örneğin 30’lu yaşlar 20’lerden daha düşük, 40’lar da 30’lardan daha düşük. 50’li yaşların başında ise dibe vuruyoruz. Yani en mutsuz olduğumuz yaş 50'ler... Ardından yine artış başlıyor.

Hayattaki mutluluk düzeyi tıpkı ‘U’ harfine benziyor. 20'li yaşlarımızda oldukça mutlu hissederken, yıllar içerisinde bu mutluluğu kaybediliyor. 50'li yaşlara gelindiğinde mutluluk hissi dibe vuruyor ve sonra yine ibre yukarıya doğru çıkmaya başlıyor.

En mutsuz yaş