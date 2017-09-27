Bilim insanları kanseri önleyip yaşamı uzatan ilaç keşfetti!

Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde (AKÜ) bir grup bilim insanı, kanseri önleyen ve yaşamı uzatan tamamen doğal ve bitkisel olarak bir karışım yaptı.

AKÜ Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalında görevli Prof. Dr. İbrahim Demirkan çalışmanın sonucunun olumlu olduğunu anlattı. Prof. Dr. Demirkan, karışımın Antep fıstığı reçinesi, sumak reçinesi, polen, çörek otu tohumu, nar kabuğu ve zeytinyağı kombinasyonundan oluştuğunu ifade etti. Prof. Dr. Demirkan, "Çalışmamızda 100 adat fare kullandık. Bunları değişik gruplara ayırdık. Birinci grup, önce ürünü verdik tarafımızdan hazırlanan bu bitkisel kürü. İkinci gruba hem kanser tatbik ettik, hem de ürünü aynı anda verdik. Üçüncü gruba önce kanseri oluşturduk daha sonra bu ürünü tatbik ettik. Biz bunu kanseri önleyip önleyemeyeceği yönünde araştırma yapmak istedik. Neticede gördük ki önceden kullandığımızda bitkisel kürü kanser gelişmedi hiçbir şekilde. Ancak diğer gruplarda ikinci ve üçüncü grupta farelerin yaşam süresi yüzde 100-150 oranında arttı. Ayrıca farelerde yaşam kalitesi davranış bozukluğu diğer parametreler yönünden değerlendirildiğinde hiçbir yan etkisi olmadığını tespit ettik. Bu çalışma bilimsel camiada faz sıfır çalışması olarak değerlendirilir. Bundan sonra yapılacak çalışmalar insan üzerinde bu ürünün denenmesi gerekir. Buna da faz bir faz iki ve faz üç çalışması deriz. Klinik çalışmaları da kapsar" dedi.

"Kanser tedavisinin en zor yanının kansere neden olan odağın yok edilmesindeki güçlüklerdir" diyen Prof. Dr. Demirkan konuşmasında, "Kanser hücreleri cerrahi girişimlerle uzaklaştırılabilir, zehirli kimyasallar veya radyasyon ile yıkımlanabilir. Ancak kanser hücrelerinin her birini bölgede bir tane kanser hücresi kalmayıncaya kadar yok etmek çok güçtür. Bir tek kanser hücresi bile tedaviden kurtulsa hastalık yeniden ortaya çıkar. Son yıllarda yapılan çalışmalarda hedefe yönelik akıllı ilaçlar geliştirilmiştir. Nano parçacıklara yüklenmiş modern anti-tumor ajanlar doğrudan hedefe ulaşıp kitlenin içine penetre olarak ilacı orada hedefine bırakıp odakları yok etmek amacıyla tasarlanmışlardır. Dolayısıyla hasta bu sağaltımda minimum komplikasyona maruz kalmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Karışımın 100 fare üzerinde denendiğini dile getiren Prof. Dr. Demirkan açıklamalarında şunları söyledi: "Günümüzde kanser sağaltımı üzerine yapılan araştırmalar zorluklarla dolu olmasına rağmen burada girişimlerin ümitsiz olmadığını vurgulamak gerekir. Çalışmamızın amacı antep fıstığı reçinesi, sumak reçinesi, polen, çörek otu tohumu, nar kabuğu ve zeytinyağı kombinasyonundan oluşan ve tarafımızdan hazırlanan tamamen doğal/naturel AK27-bitkisel karışımının muhtemel kanser önleyici etkinliğini fare modelinde incelemekti. Araştırma toplam 100 fare üzerinde gerçekleştirildi. Farelere Ehrlich sıvı kanser hücresi (meme kanseri hücresi) verilerek kanser modeli yapıldı. Hazırladığımız AK27 bitkisel küründen birinci grup fareye kanser oluşturmadan önce, ikinci grup fareye kanserojen madde ile aynı anda ve üçüncü gruba ise kanser oluşturulduktan sonra verildi."



"YAŞAM SÜRESİNDE YÜZDE ARTIŞ 100 İLE 150 ARASINDA DEĞİŞTİ"

Fareler üzerinden denenen karışımın olumlu sonuç verdiğini ve farelerin yüzde 100'ün üzerinde iyileşme gösterdiğini kaydeden Prof. Dr. Demirkan, şunları söyledi: "AK27 karışımının tümör oluşturulmasından önce verilmesi kanser gelişimini engellerken aynı anda veya tümör oluştuktan sonra verilmesi kanser kontrol grubu ile karşılaştırıldığında canlı kanser hücre sayısını anlamlı düzeyde azalttığı gözlendi. Dördüncü günden itibaren 12. güne kadar canlı ağırlık artışı bakımında gruplar arasında anlamlı farklar tespit edildi. AK27 uygulanan gruplarda ortalama yaşam süresi 24 ile 26 gün arasında artarken yaşam süresinde yüzde artış 100 ile 150 arasında değişti. Bu çalışmada AK27 doğal bitkisel bileşiminin meme tümörü hücresi ile oluşturulan kanserde dikkate değer oranda kanser önleyici etkisi ile yaşam süresini yüzde 100'ün üzerinde uzattığını gösterdik. Çalışma sonuçları uluslararası SCI-EXP bir derginin Eylül 2017 sayısında yayınlanmıştır."

Ürünün insanların tüketmesinde herhangi bir sakınca olmadığını anlatan Prof. Dr. Demirkan, çalışmanın da bilim dünyasında 0 faz olarak geçtiğini ifade etti.

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