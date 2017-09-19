Bilim insanları kelebeklerin genleriyle oynayarak kanatlarındaki renk ve desenleri değiştirdi

ABD'deki bilim insanları , genetik hastalıkları iyileştirmek için geliştirilen CRISPR-Cas9 tekniğini kullanarak, kelebeklerin kanatlarında farklı desen ve renklerin oluşmasını sağladılar.
Amerikan basınında yer alan haberlere göre, iki farklı biyolog ekibi, 'optix' ve 'WntA' genlerini silerek yaptıkları deneyler sonucunda, bu genlerin kelebeklerin desen ve renklerini belirlemede rol oynadığını buldular.
Cornell Üniversitesi'nden Linlin Zhang ve Robert D. Reed öncülüğündeki ilk ekip, 'optix' isimli genin bir kelebeğin kanatlarındaki rengi belirlediğini buldular.
Bu gen, 'Agraulis vanillae' türündeki kelebeğin yumurtalıklarından silindiğinde, genellikle kestane rengi olan yetişkin kelebeklerin kanatlarının siyah ve gümüşe döndüğünü farkettiler.
Bunun nedeni, 'optix' geninin yokluğunda, kelebek geleneksel kestane rengi yerine siyah bir pigment olan melanin salgılıyor.
Biyologların 'optix' geninin kelebeğin kestane rengi pigmentini sağladığından bir süredir şüphelendiği, ancak onun yokluğunda siyah pigmentin ortaya çıkmasının yeni bir bulgu olduğu kaydediliyor.
'Junonia coenia' kelebek türünden 'optix' genini kaldırdıklarında, kelebeğin geleneksel kahverengi ve sarı renkleri kayboldu, bunun yerine keskin bir mavi renk ortaya çıktı.
Doktor Reed, "Bu bizi hayrete düşürdü" diyor.
Cornell Üniversitesi'nden Anyi Mazo-Vargas ve George Washington Üniversitesi Arnaud Martin öncülüğündeki ikinci ekip ise, 'WntA' geninin kelebeklerin kanatlarındaki desenlerin belirlenmesinde önemli bir rol oynadığını buldular.
WntA geni silindiğinde, kelebeklerin kanatlarındaki renklerin solduğu ve desenlerin yok olduğunu gördüler.
Araştırmayı yürütenlerden Arnaud Martin, artık kelebeklerin çiftleşmek ya da avcılardan korunmak için güzel desen ve renklerdeki kanatlarının nasıl oluştuğunu anlayabildiklerini söylüyor.
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