Yeni Zelandalı bilim insanları, İskoçya’nın Loch Ness Gölü’nde yaşadığı rivayet edilen canavarın gizeminin çözülmesi için kolları sıvadı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre İskoçya’ya giden ekip, çalışmalarına gölden su örnekleri toplayarak başladı.

Araştırma hakkında bilgi veren Otago Üniversitesi’nden Profesör Neil Gemmell, “Binden fazla kişi bir canavar gördüğünü söylüyor.

Belki de orada gerçekten sıradışı bir şey var” diye konuştu.

LOCH NESS GÖLÜ CANAVARI EFSANESİ

Loch Ness’te tanımlanamayan bir canlı gördüğünü ilk dile getiren ilk insanın, 6'ncı yüzyılda bölgeye Hristiyanlığı götüren Aziz Columba olduğu rivayet ediliyor.

Öte yandan gölde sürüngenimsi bir yaratık olduğu iddiaları 1933'ten bu yana dile getiriliyor.

Loch Ness canavarı efsaneye göre suda büyük balonlar çıkartarak ve yer sarsıntılarına yol açarak su yüzüne çıkıyor.

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