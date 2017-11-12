Bilim insanları yeni bir büyük insansı maymun türü keşfetti!

Endonezya'nın Sumatra Adası'nda yeni bir "büyük insansı maymun" türü keşfedildi. "Tapanuli"ler ormanların derinliklerde yaşıyorlar. Toplam sayılarının 800 olduğu sanılıyor ve nesilleri kritik türler arasındalar.

Bu insansı maymunlar, bilinen üçüncü tür orangutanlardır. Diğerleri ise Sumatra ve Bornea.

Bilim insanları, ilk olarak 1997'de görülen Tapanulilerin 20 yıldır yeme alışkanlıklarını, genlerini ve çıkardıkları sesleri araştırıyor.

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