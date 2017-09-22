Bilim insanlarından 'süper sıtma' uyarısı!

Bilim insanları, başlıca tedavi yöntemlerine cevap vermeyen "süper sıtma"nın Güneydoğu Asya'da hızla yayılmasının küresel bir tehdit oluşturduğu uyarısında bulundu.

Oxford Tropikal Tıp Merkezi'nin Bangkok'taki şubesi, Güneydoğu Asya'da ortaya çıkan, tedavi edilemez "süper sıtma" vakalarının gerçek bir tehdit olduğunu duyurdu.

Şubede görevli ekipten Prof. Dr. Arjen Dondorp, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Bunun ciddi bir tehdit olduğunu düşünüyoruz. Bu türün tüm bölgede çok hızlı yayılması ürkütücü ve daha da yayılarak Afrika'ya sıçramasından endişe ediyoruz" dedi.

Dondorp, "süper sıtma"ya karşı tedavilerin, Vietnam'da üçte bir, Kamboçya'nın bazı bölgelerinde neredeyse yüzde 60 oranında işe yaramadığına dikkati çekti.

İlaç direncinin, dünyada sıtma vakalarının yüzde 92'sinin görüldüğü Afrika'ya sıçramasının felaketle sonuçlanabileceğine işaret edildi.

"Lancet Infectious Diseases"de yayımlanan bir makalede, sıtma tedavisinde kullanılan artemisinin ilacına direnç gösteren tür hakkında detaylı bilgi verildi.

Sıtmanın bu türü Kamboçya'da ortaya çıktıktan hemen sonra Tayland, Laos ve son olarak Vietnam'ın güneyine sıçramıştı.

Her yıl 212 milyon kişinin, sivrisineklerin taşıdığı bir parazitin yol açtığı sıtmaya yakalandığı ifade ediliyor.

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