Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Bloomberg HT'ye konuk oldu

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Bloomberg HT'de Ali Çağatay'a konuk olarak soruları yanıtlandırdı.
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BÜYÜME RAKAMLARI
"Büyümenin lokomotifi sanayi. Sadece ilk 2 çeyrekte değil geçen 2010-2016 rakamlarına bakınca tarım yüzde3.2 büyümüş, sanayi yüzde 7.8, hizmetler yüzde 6.6 toplamda 2010-2016 arası büyüme ortalama yüzde 6.7. Türkiye büyüyor. Türkiye büyümeye devam edecek bazı kesimler bu büyümenin hormonlu olduğunu söylüyor. Organik bir büyümedir. Bu rakamların manipüle edildiği gündeme geldi. Bu rakamlar 2010-2016 arası olsun, 2017'nin ilk iki çeyreği olsun OVP'de yüzde 4.4 idi. Benim tahminim yüzde 6 yılın toplamında. Türkiye ekonomisi büyümeye devam edecek. Burada sanayi lokomotif. "
"Sanayinin yan etkileri var. Bunu göz önüne alınca büyümenin lokomotifidir diyoruz. Sanayinin büyümesi için teşvikler veriyoruz. İcra Kurulu toplantısı yaptık. Üniversitlerimizle toplantımız vardı. 1 Temmuz Reform Paketinde üniversiteleri ilgilendiren bir takım değişiklikler vardı. Özellikle üniversitede eğitime yönelik tedbirler vardı. Bugün yoğun bir gündü. Türkiye'de sanayinin dönüşümüne yönelik faaliyetlerimiz var. Üniversitelerimizle insan kaynağına yönelik, KOBİ'lere yönelik çalışmalarımız var. Teknoloji üreten bir ülkeye dönüşmek için çalışmalarımız var."
HANGİ ÜRÜNLERİN ÜRETİLMESİ ÖNCELİK OLACAK?
"Esas şey biz yurtdışından ara mal alıp üzerinde bir işlem gerçekleştirip 10 dolara aldığımız ürünü 11 dolara satıyoruz. Bizim kattığımız değer 1 dolar, ne zamanki 20 dolara, 30 dolara satarsak o zaman dış ticaret açığını, cari açığı kapatmış oluruz. Türkiye'nin gerçek açığı teknoloji açığı."
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