ABD ile Rusya'nın 2010 yılında takas ettiği casuslardan Sergey Skripal'in, İngiltere'de bilinmeyen bir maddeye maruz kaldığı iddia edildi.
Geçen pazar günü 66 yaşındaki bir erkek ile 33 yaşındaki bir kadının adanın güneybatısında Wiltshire bölgesindeki alışveriş merkezinde bilinçsiz halde bulunması üzerine harekete geçildiği, söz konusu erkeğin Skripal olduğunun öğrenildiği bildirildi.
Wiltshire'da yerleşik Skripal'in bilinmeyen bir maddeye maruz kalmasının ardından yoğun bakımda tutulduğunu öne süren BBC, kuruma konuşan bir görgü tanığının, söz konusu kişilerin "çok güçlü bir şey almış gibi göründüklerini" söylediğini aktardı.
İngiliz polisinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, olayın soruşturulduğu ve herhangi bir suç işlenip işlenmediğinin belirlenmesi için çalışmaların devam ettiği duyuruldu. Polis, çiftin kimliklerini henüz açıklamazken, gözle görülür herhangi bir yaraları bulunmadığını kaydetti.
Rus mahkemesi, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006 yılında Sergey Skripal'e 13 yıl hapis cezası vermişti. 2010 yılında ABD'de tutuklanan 10 Rus ajan, Avusturya'nın başkenti Viyana'ya götürülmüş ve Rusya'nın casuslukla suçlayıp hapse mahkum ettiği 4 kişi ile takas edilmişti. Takas sonrası serbest bırakılan emekli Rus albay Skripal, daha sonra İngiltere'ye sığınmıştı.
Rusya, İngiltere'nin dış istihbarat servisi MI6 için Avrupa'da gizli görevlerde bulunan Skripal'in 1990'lı yıllardan itibaren İngiliz istihbaratına sızdırdığı bilgiler karşılığında 100 bin dolar para aldığını açıklamıştı.
ESKİ RUS AJANI LITVINENKO'NUN ZEHİRLENMESİ
Bu arada, MI6 için çalışan eski KGB ajanı Alexander Litvinenko, Londra'da bir otelde iki eski Rus arkadaşı Kovtun ve Lugovoy ile çay içtikten sonra Polonyum-210 maddesinden zehirlenerek 2006 yılında, 43 yaşındayken hayatını kaybetmişti.
Rusya, Kovtun ve Lugovoy'u İngiltere'ye iade etmeyi reddetmiş, olay iki ülke ilişkilerinde gerginliğe neden olmuştu.
Litvinenko'nun ölümüyle ilgili İngiltere'deki soruşturmayı yürüten bağımsız komisyon tarafından hazırlanan raporda, Polonyum-210'un sadece devlet imkanlarıyla üretildiğine işaret edilerek, Litvinenko'nun, iki eski Rus ajanı tarafından zehirlendiği kanaatine varıldığı ifade edilmişti.
Raporda, "Litvinenko'yu öldüren FSB operasyonu, muhtemelen FSB Başkanı Nikolay Patrushev ve Başkan Putin tarafından onaylandı." ifadesi dikkati çekmişti.
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