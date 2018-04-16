Bilinmeyen numara servislerinin işine göz diken WhatsApp, vCard adını verdiği yeni bir özelliği test etmeye başladı. Kullanıcılar, kendilerine mesaj atan tanımadıkları numaraların kimlere ait olduğunu doğrudan görebilecek.

Şu an için yeni WhatsApp’ın Android sürümünün beta çalışması kapsamında denenen özelliğin, olumlu geri dönüşler alınması halinde yakında tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor. Bu sayede kullanıcılar kendilerine mesaj atan ancak rehberlerinde kayıtlı olmayan kişilerin kimliğini kolaylıkla öğrenebilecek.

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