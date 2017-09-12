Bilirkişi Ebru Polat!

Şarkıcılığının yanı sıra daha önce hukuk eğitimi alan ve halen de psikoloji master'ı yapan Ebru Polat'ın yeni işi şaşırttı. Polat önümüzdeki adli yılda mahkemelerde hukukla ilgili davalarda bilirkişi olmak için hazırlıklara başladı. Polat, "Etrafımdakilere sıkça yaptığım bilirkişiliği şimdi profesyonelce yapmak istiyorum" dedi.

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