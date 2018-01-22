Kadıköy Fikirtepe mevkiinde geçen kasım ayında Selim Kürşat Erdoğan’ın (47) kullandığı otomobil, üst yoldan 10 metre aşağı Çevreyolu’na uçtu ve beton dökme aracına çarptı. Sürücünün hayatını kaybettiği kazaya yol seviyesinden yüksekte bulunan rögar kapağının neden olduğu ileri sürüldü. Erdoğan’ın direksiyon hâkimiyetini yol seviyesinden yüksekteki rögar kapağı nedeniyle kaybettiği üzerinde duruldu. Kazanın ardından dubalı önlem alınan yüksek rögar birkaç gün sonra ise asfaltla kapatıldı.

Kazayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada trafik bilirkişisince rapor düzenlendi.

SÜRÜCÜ TALİ KUSURLU

Gazete Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre bilirkişi raporunda olayda yaşamını yitiren Selim Kürşat Erdoğan’ın yapım ve onarım alanına girerken hızını azaltmadığı, kullandığı aracın teknik özelliklerini kullanarak yolun gerektirdiği şartlara uymadığı belirtildi. Erdoğan’ın tedbirsiz bir şekilde aracını sürdüğü ve yanlış manevra yaptığı gerekçesiyle trafik kurallarını ihlal ettiğinden kazanın meydana gelişinde ‘tali kusurlu’ olduğu anlatıldı. Raporda otomobilin üzerine düştüğü beton dökme aracının şoförü Reşat Dağ’ın kural ihlali yapmadığı ve kazanın meydana gelişinde kusurunun bulunmadığı kaydedildi.

KUSUR KURUMA AİT

Raporda yolun bakım ve onarımından sorumlu kurum veya kuruluşun da olayda ‘kusurlu’ olduğu vurguladı. Karayolları Trafik Kanunu ve yönetmeliğinde “Belediye Trafik Birimleri, Görev ve Yetkileri” maddesinde düzenlenen kural ihlali nedeniyle kusurlu görüldü. İlgili maddeye göre yapım ve bakımından sorumlu olunan yolda trafik düzeni ve güvenliği sağlanmadı. Gerekli görülen yerlere ışıklı trafik işaretleri, işaret levhaları konulmadı, yer işaretlemeleri yapılmadı. Çalışma yapılan yolda trafik düzen ve güvenliği sağlanmadı, gerekli tedbirler alınmadı, denetlenmedi.

SAVCILIK İHMALİN PEŞİNDE

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB ve Kadıköy Belediyesi’ne yolda gerekli önlemin kim tarafından alınmadığını sordu. 16 Kasım 2017’de gerçekleşen kazadan 3 gün sonra 19 Kasım’da rögar kapağının olduğu yer asfalt dökülerek yolla aynı seviyeye getirilmişti. (üstte)

istanbul

Kadıköy

savcılık

rögar kapağı

Kaza

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER