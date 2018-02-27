Billy Cosby'nin hayatını kaybeden kızı Ensa, babasının cinsel taciz suçlamalarıyla ilgili hep babasını destekleyici demeçleriyle tanınıyordu.



Ensa geçen yıl yaptığı açıklamada, "Babama yönelik suçlamalar yüzünden ailemiz zor günler geçiriyor. Bu ailemize uygulanan bu çifte standart karşısında dik durmalıyız." demişti.



Ensa Bill Cosby'nin ölen ilk kızı değil. 1997 yılında da Ennis Cosby 18 yaşındaki bir hırsız tarafından öldürülmüştü.



Ensa, The Cosby Show adlı dizinin altıncı sezonunda da bir bölüm babasıyla birlikte oynamıştı.