Microsoft’un kurucusu Bill Gates, ilk kez kripto paralar hakkındaki fikirlerini açıkladı. Reddit kullanıcılarının sorularını yanıtlayan milyarder yardımsever, kripto paraların en büyük özelliklerinin gizlilik olduğunu ve bunun o kadar da iyi bir şey olmadığını iddia etti.

Kripto paraların sağladığı gizlilik ve anonimlik, onların kara para aklama, vergi kaçakçılığı ve terör destekçiliği gibi suçlar için de elverişli hale gelmesini sağlıyor.

Gates ayrıca, devletlerin kara para aklama, vergi kaçakçılığı ve terör destekçiliği gibi suçları saptamasının toplum için faydalı olduğuna dikkat çekti.

ÖLÜMLERE SEBEP OLUYOR

Bill Gates, kripto paraların doğrudan ölümlere sebep olduğunu söyledi ve internette bu paralar karşılığında uyuşturucu ticareti yapıldığını belirtti:

“İnsanlar kripto paraları kullanarak uyuşturucular satın alıyor. Bu açıdan bakıldığında, kripto paralar doğrudan ölümlere sebep olan nadir teknolojilerden birisi.”

Gates ayrıca kripto para arzlarının ve piyasalarının spekülatif yapılarının yatırımcılar için bir hayli riskli olduğuna dikkat çekti.