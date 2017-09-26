Bill Gates’ten Windows itirafı!

Gates, kullanıcıların bilgisayarın anlık işlemleri üzerinde kontrole erişmesini sağlayan bu işleve tek bir tuşla erişilebilmesini tercih ettiğini, fakat işin içindeki diğer insanlar yüzünden bunu yapamadıklarını belirtiyor.

Ünlü yatırım şirketi The Carlyle Group’un kurucusu David Rubenstein, geçtiğimiz çarşamba günü New York’ta gerçekleştirilen bir panelde konuyu şu sözlerle masaya getirdi: “Üç tuş fikrini ortaya atan insan sensin. Bunu neden böyle yaptınız?”

TEK TUŞ OLMAMASI KİMİN SUÇU?

Soruyu yanıtlamadan önce salondaki gülüşmelerin bitmesini beklemek zorunda kalan Gates’in yanıtıysa şöyleydi: “Geriye dönüp diğer şeyleri riske atmadan hayatındaki ufak şeyleri değiştirmenin mümkün olduğunu sanmıyorum. Tabii eğer bir şansım olacak olsaydı, bu işin tek bir tuşla yapılabilmesini sağlardım.”

Bu Bill Gates’in CTRL+ALT+DEL fonksiyonundan ilk bahsedişi değil. Dört yıl önce Harvard Üniversitesi’ndeki bir panelde bir araya geldiklerinde, Rubenstein yine aynı soruyu sormuştu. Gates’in dört yıl önceki yanıtıysa çok daha samimiydi: “Biz de tek bir tuş olmasını istedik, fakat IBM’in klavye tasarımlarını yapan adam bize tuşumuzu vermedi. Bu bir hataydı.”

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