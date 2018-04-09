İdealist öğretmen Saygın Özgür Öztunç, 3 yıl önce Ankara Çankaya Yasemin Karakaya Bilim ve Sanat Merkezi’nde (BİLSEM) çocuklar için bir siber güvenlik eğitim programı geliştirdi ve “beyaz şapkalı hacker” projesi başlattı. Uzun araştırma ve takipler sonucu belirlediği 12 öğrenciyle beyaz hacker atölyesini kuran Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Öztunç, “Atölyeye 40 öğrenci ile başladık. İçlerinde iyi olanlarla devam ettik. Öğrencilerimizle aile gibi olduk. Yaşları küçük olmasına rağmen büyük başarılara imza atıyorlar” dedi.
‘PROJE TÜRKİYE GENELİNE YAYILACAK’
Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre her çocuğu uzun süre araştırdığını ve atölyeye dahil olmaları için ikna ettiğini belirten Öztunç, “Uzun yıllar hayalini kurduğum bir atölyeydi. Biz burada ilk önce sanal ortamda gerçekleşen olumsuz davranışları öğreterek ne ile mücadele edeceklerini gösteriyoruz. Sanal âlemde ince bir çizgi var. Sürekli kontrol altında çalışıyor ve etik değerler üzerinde sıkça duruyoruz. Biz kapüşonlu, karanlık hacker’lar değil beyaz hacker’lar yetiştiriyoruz. Bir binaya nereden, nasıl girileceğini en iyi hırsızlar bilir. Biz de siyahlar gibi düşünüp onların yapacağı atakları bilip ona göre önlem alıyoruz, almalıyız. Uygulamayı Türkiye geneline yaymayı ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın desteğiyle genç, başarılı, beyaz hacker’lar yetiştirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu. Öztunç, beyaz hacker’ların yapay zekâ, yüz tanıma sistemlerinin çeşitli alanlarda kullanımı, web tasarımı, bilgisayar oyunlarındaki oyuncu modellemeleri, çift kamera ve tek formülle daha gerçekçi görüntü sağlama gibi konular üzerinde çalıştığını söyledi.
YAPAY ZEKÂ ÜZERİNDE DE ÇALIŞIYORLAR
9’uncu sınıf öğrencisi Yiğit Çolakoğlu: Başlarda merkeze 3 bilgisayarla geliyordum. Yapay zekâ, yüz tanıma ve web tasarımı üzerine kendimi geliştiriyorum. Saygın Hoca’m ve takım arkadaşlarımla birbirimize destek oluyoruz.
9’uncu sınıf öğrencisi Barış Akdağ: Bilgisayarla kendi kendime uğraşıyordum ve Saygın Hoca’mın desteğiyle takıma girdim. Şimdi çeşitli projelerle Türkiye’ye yararlı çalışmalar yapacağımıza inanıyorum.
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