BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Bilim ve Sanat Merkezleri grup tarama uygulama sınavına katılan öğrenciler, merakla bur soruya yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı yayımladığı takvimde BİLSEM grup tarama sonuçlarının 9 Mart'ta açıklanacağını duyurmuştu. Fakat, 10 Mart'ta yapılması kararlaştırılan telafi uygulaması nedeniyle sınav sonuçlarının açıklanma tarihinin ertelendiği bildirildi. BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2018 BİLSEM sınav sonuçları ile ilgili tüm detaylar...

2018 BİLSEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

BİLSEM sınavları 6 Ocak-4 Mart 2018 tarihleri arasında 81 ilde, il tanılama sınav komisyonu tarafından belirlenen merkezlerde gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı, BİLSEM grup tarama uygulaması sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili bir duyuru yayımladı. Yapılan açıklamada, 2017-2018 Bilim ve Sanat Merkezleri'ne öğrenci tanılama süreci kapsamında 10 Mart 2018 tarihinde telafi uygulaması yapılacağı, bu nedenle 2017-2018 eğitim öğretim yılında yapılan tüm grup tarama uygulamalarına ait sonuçların 16 Mart 2018 tarihinde açıklanacağı bildirildi.

BİLSEM SINAVLARI NASIL YAPILIYOR?

BİLSEM öğrenci seçme işlemi 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerine yönelik tablet bilgisayarlarla grup tarama uygulaması, grup tarama uygulamasında başarılı olan öğrencilerin yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınarak başarılı olan öğrenciler, yetenek alanlarına göre kendisine bildirilen tarih ve saatte bireysel değerlendirmeye alınacak.

BİLSEM'LERDE EĞİTİM NASIL YAPILIR?



Bilim ve Sanat Merkezlerinde öğrencilere, akademik başarıyı ölçmeye yönelik herhangi bir işlem uygulanmaz, sınav yapılmaz, ölçme ve değerlendirmelerde puan ya da not kullanılmaz. Uygulanan eğitim programlarının her aşamasında Gözlem Formları kullanılarak izleme ve değerlendirme yapılır ve programın sonunda programı tamamlayan öğrencilere "Program Tamamlama Belgesi" verilir.

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