2018 BİLSEM yani Bilim ve Sanat Merkezleri sınavı sonuçları için geri sayım sürüyor. MEB'den sınav sonuçları için yeni bir tarih geldi. MEB'in internet siteisnden yapılan flaş açıklamada ayrıca telafi uygulamasının yapılacağı da duyuruldu.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB'den gelen son açıklama şöyle:

"Bilim ve Sanat Merkezleri'ne 2017-2018 döneminde öğrenci tanılama süreci kapsamında 10 Mart 2018 tarihinde telafi uygulaması yapılacak. Bu nedenle 2017-2018 eğitim öğretim yılında yapılan tüm grup tarama uygulamalarına ait sonuçlar 16 Mart 2018 tarihinde açıklanacaktır."

BİLSEM'LERDE EĞİTİM NASIL YAPILIR?

Bilim ve Sanat Merkezlerinde öğrencilere, akademik başarıyı ölçmeye yönelik herhangi bir işlem uygulanmaz, sınav yapılmaz, ölçme ve değerlendirmelerde puan ya da not kullanılmaz. Uygulanan eğitim programlarının her aşamasında Gözlem Formları kullanılarak izleme ve değerlendirme yapılır ve programın sonunda programı tamamlayan öğrencilere "Program Tamamlama Belgesi" verilir.

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