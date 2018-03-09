2018 Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) sınav sonuçları için geri sayım başladı. MEB'in sınav sonuçları için verdiği tarih geldi. Sınav sonuçlarının saat kaçta açıklanacağına dair henüz bir duyuru yayınlanmadı.

BİLSEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

BİLSEM öğrenci seçme işlemi 1, 2 ve 3. sınıf öğrencilerine yönelik tablet bilgisayarlarla grup tarama uygulaması, grup tarama uygulamasında başarılı olan öğrencilerin yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınarak başarılı olan öğrenciler, yetenek alanlarına göre kendisine bildirilen tarih ve saatte bireysel değerlendirmeye alınacak. 6 Ocak'ta başlayan BİLSEM sınavlarına katılan öğrencilerin velileri sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. MEB'in resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, grup tarama sonuçları 9 Mart 2018 tarihinde http://www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek.

Grup tarama sonuçlarına itiraz 12-16 Mart 2018 tarihlerinde edilebilecek. İtirazların değerlendirilmesi 19-30 Mart tarihleri arasında değerlendirilecek.

SINAV 4 MART'TA SONA ERDİ

Tablet bilgisayarla yapılacak grup tarama uygulaması 81 ilde, il tanılama sınav komisyonu tarafından belirlenen merkezlerde 06 Ocak–04 Mart 2018 tarihleri arasında yapıldı.

Grup tarama uygulamasında uygulama yeri, tarihi ve saati öğrencilerin kimlik numaralarına tanımlanacak. Belirtilen yer, tarih ve saat dışında öğrenciler uygulamaya alınmayacak.

Grup tarama uygulamasında öğrencilerin sınıf düzeylerine uygun sorular sorulacak. Puanlar öğrencilerin doğru verdikleri cevaplar üzerinden hesaplanacak. Yanlış cevaplar doğru cevaplara etki etmeyecek.

Grup tarama uygulaması tamamlandıktan sonra yetenek alanlarına göre belirlenen baraj doğrultusunda bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler http://www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecek.

Grup tarama uygulama sonuçları 09 Mart 2018 tarihinden itibaren öğrenci kimlik numarası ile http://www.meb.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.

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