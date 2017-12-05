BİLSEM sınavı ne zaman? MEB BİLSEM yetenek alanları belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Bilim ve Sanat Merkezleri'nde (BİLSEM) eğitimlerine devam edecek 1., 2. ve 3. sınıf öğrencileri için uygulanacak sınav öncesi sınava aday gösterilen öğrenciler ve aday gösterildikleri yetenek alanları açıklandı. Peki, BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? MEB BİLSEM sınav tarihi ne zaman? İşte merak edilenler...

BİLSEM SINAVI NE ZAMAN? MEB

Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) tarafından resim, müzik ve genel zihinsel alanda yetenekli olan 1., 2., 3. ve 4. sınıv öğrencileri için sınav yapılacak. Sınava katılacak öğrenciler merakla sınav tarihini bekliyor. MEB tarafından yapılan açıklamada BİLSEM sınavı 6 Ocak 2018 - 4 Mart 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Hafta sonları 5'er oturumdan oluşan sınavlar için öğrenciler kendisine bildirilen tarihte ve oturumda sınava katılacak.

BİLSEM sınavı öncesi, sınava aday gösterilen öğrenciler ve aday gösterildikleri yetenek alanları açıklandı. MEB tarafından yapılan açıklamada, yetenek alanı ile ilgili bir yanlışlık olduğunu düşünen adayların 8 Aralık 2017 tarihine kadar öğrenim gördüğü okul idaresine başvurması gerektiğini bildirdi.

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BİLİM VE SANAT MERKEZİ(BİLSEM) NEDİR?

Bilim ve Sanat Merkezleri, okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki özel yetenekli öğrencilerin (resim, müzik ve genel zihinsel yetenek) örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla açılmış olan bağımsız özel eğitim kurumlarıdır.

Bu merkezlerde öğrenciler uyum, destek eğitimi, bireysel yetenekleri fark ettirme, özel yetenekleri geliştirme ve proje üretimi/yönetimi alanlarında düzenlenmiş eğitim programlarına alınırlar. Ülkemizde özel yetenekli öğrenciler için en kapsamlı eğitim modeli “Bilim ve Sanat Merkezleri”dir. Bilim ve Sanat Merkezlerinin 69 ilde 83 bilim ve sanat merkezi bulunmaktadır.

ÖĞRENCİ SEÇİMİ NASIL YAPILMAKTADIR?

Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçimi Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belirlenen sınıf seviyesine ve uygulama takvimine göre yapılmaktadır.

İllerde bilim ve sanat merkezlerine yerleştirilecek öğrencilerin tanılama süreçleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere “İl Tanılama Sınav Komisyonu” oluşturulacaktır. İl tanılama sınav komisyonu özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinden sorumlu milli eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında bilim ve sanat merkezi müdürü/müdürleri, rehberlik ve araştırma merkez müdürleri olmak üzere en az 3, en fazla 7 üyeden oluşturulacaktır. Oluşturulan bu komisyon Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan takvim doğrultusunda iş ve işlemleri yürütmekten sorumlu olacaktır.

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