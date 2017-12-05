BİLSEM sınavı ne zaman? MEB BİLSEM yetenek alanları belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Bilim ve Sanat Merkezleri'nde (BİLSEM) eğitimlerine devam edecek 1., 2. ve 3. sınıf öğrencileri için uygulanacak sınav öncesi sınava aday gösterilen öğrenciler ve aday gösterildikleri yetenek alanları açıklandı. Peki, BİLSEM sınavı ne zaman yapılacak? MEB BİLSEM sınav tarihi ne zaman? İşte merak edilenler...
Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) tarafından resim, müzik ve genel zihinsel alanda yetenekli olan 1., 2., 3. ve 4. sınıv öğrencileri için sınav yapılacak. Sınava katılacak öğrenciler merakla sınav tarihini bekliyor. MEB tarafından yapılan açıklamada BİLSEM sınavı 6 Ocak 2018 - 4 Mart 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Hafta sonları 5'er oturumdan oluşan sınavlar için öğrenciler kendisine bildirilen tarihte ve oturumda sınava katılacak.
BİLSEM sınavı öncesi, sınava aday gösterilen öğrenciler ve aday gösterildikleri yetenek alanları açıklandı. MEB tarafından yapılan açıklamada, yetenek alanı ile ilgili bir yanlışlık olduğunu düşünen adayların 8 Aralık 2017 tarihine kadar öğrenim gördüğü okul idaresine başvurması gerektiğini bildirdi.
BİLSEM YETENEK ALANLARINIZI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ...
Bilim ve Sanat Merkezleri, okul öncesi eğitim, ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki özel yetenekli öğrencilerin (resim, müzik ve genel zihinsel yetenek) örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerini aksatmayacak şekilde bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla açılmış olan bağımsız özel eğitim kurumlarıdır.
Bu merkezlerde öğrenciler uyum, destek eğitimi, bireysel yetenekleri fark ettirme, özel yetenekleri geliştirme ve proje üretimi/yönetimi alanlarında düzenlenmiş eğitim programlarına alınırlar. Ülkemizde özel yetenekli öğrenciler için en kapsamlı eğitim modeli “Bilim ve Sanat Merkezleri”dir. Bilim ve Sanat Merkezlerinin 69 ilde 83 bilim ve sanat merkezi bulunmaktadır.
Bilim ve sanat merkezlerine öğrenci seçimi Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belirlenen sınıf seviyesine ve uygulama takvimine göre yapılmaktadır.
İllerde bilim ve sanat merkezlerine yerleştirilecek öğrencilerin tanılama süreçleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere “İl Tanılama Sınav Komisyonu” oluşturulacaktır. İl tanılama sınav komisyonu özel eğitim ve rehberlik hizmetlerinden sorumlu milli eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında bilim ve sanat merkezi müdürü/müdürleri, rehberlik ve araştırma merkez müdürleri olmak üzere en az 3, en fazla 7 üyeden oluşturulacaktır. Oluşturulan bu komisyon Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan takvim doğrultusunda iş ve işlemleri yürütmekten sorumlu olacaktır.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.