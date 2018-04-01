Fenerbahçe, sahasında Canik Belediyespor'u 76-51 mağlup etti.

Ligde 16. galibiyetini alan Fenerbahçe, yeni başantrenörü Valerie Garnier yönetimindeki ilk maçını da kazanmış oldu. Canik Belediyespor ise 16. yenilgisini aldı.