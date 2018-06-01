BİM'in 1 Haziran 2018 Aktüel ürünler kataloğunu incelediğimizde ilk göze çarpan ürün koşulsuz akülü araba oluyor. Uzaktan kumandalı olarak kullanabileceğiniz, 20kg a kadar taşıma kapasiteli, 7 farklı müzik ve korna özellikli, MP3 soketi, emniyet kemeri ile dikkat çeken ve kredi kartı sayesinde 6 taksit ile sahip olabileceğiniz Akülü Mercedes Benz ML Akülü Araba. Diğer ürünler piknik severlerin ilgisini çekecek türden. İşte BİM 1 Haziran 2018 Aktüel ürünler listesi.

BİM 1 HAZİRAN 2018 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

Akülü Mercedes Benz ML 350 499,00 TL, 12 Jant Bisiklet 89,00 TL,

Katlanabilir Kamp-Plaj Sandalyesi 39,90 TL,

Mangal 24,90 TL, Örme Hamak 19,90 TL,

24’lü Alkalin Pil Power B 14,95 TL,

Piknik Örtüsü 3,90 TL, Bardaklı Termos 39,90 TL,

Solar Lamba 19,90 TL, Musluklu Termos 10 Litre 34,90 TL,

Kampçı Küreği 19,90 TL, Çakmak Taşlı ve Bileklikli Kamp Bıçağı 39,90 TL,

6’lı Alkalin 2032 Pil Power B 3,45 TL, Örme Hamak 19,90 TL

gibi ekonomik fiyatlarile 1.06.2018 tarihinde Bim marketlerinde sizlerle.

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