BİM 10 Nisan Aktüel ürünler kataloğu

Her hafta BİM tarafından yayınlanan Aktüel ürünler kataloğunun bu haftaki sayısı yayınlandı. BİM'de 10 Nisan'dan itibaren bir çok üründe indirim yapılacak. Bu haftaki indirimli ürünler grubunda gıda ve giyim ön planda tutulmuş. Özellikle pastaseverler için pasta malzemeleri yer alıyor. İşte BİM'in 10 Nisan 2018 Aktüel ürünler kataloğu...

BİM 10 NİSAN 2018 AKTÜEL İNDİRİMLER KATALOĞU

Dr. Oetker 177 g krep ve 134 g pancake 2,95 TL,

Krem şanti çikolata ve orman meyveleri çeşitleri 3,95 TL,

İrmik Helvası 400 gram içinde çam fıstığı ile 5,95 TL,

3’lü Paket Puding Çeşitleri Çikolatalı Hindistan Cevizli/Çikolatalı Fındıklı/Antep Fıstıklı 5,95 TL

Dr.Oetker 129 gram tavukgöğsü 2,95 TL,

Dr.Oetker Ekşi Maya 35 gram 2’li 1,95 TL,

Dr.Oetker 165 gram kazandibi 2,95 TL, 3’lü Paket Puding Çeşitleri Çikolatalı Antep Fıstıklı/Kakaolu/Çikolatalı Bademli 5,95 TL

Comfort Family Spor Tayt 17,95 TL,

Comfort Family Uzun Tayt 16,95 TL,

Comfort Family Kısa Tay 14,95 TL,

Çift Taraflı Spor Büstiyer 16,95 TL,

Pedli Spor Büstiyer 12,95 TL,

Günlük Spor Büstiyer 9,95 TL,

Çocuk Patik Çorap 5li 9,50 TL,

Bay - Bayan Fonksiyonel Spor Çorap 8,90 TL,

Bay - Bayan Tabanaltı Havlu Çorap 3lü 7,50 TL,

Bay - Bayan Spor Çorap 5li 11,90 TL,

Bay Çorap 7li 17,95 TL, Bayan Slip 7li 17,50 TL,

Diadermine Makyaj Temizleme Suyu 200ml 10,95 TL,

Diadermine Yüz Temizleme Jeli 200ml 10,95 TL,

Diadermine Yaşlanma Karşıtı Krem 50ml 19,95 TL,

Diadermine Krem CC 50ml 17,95 TL olarak satışa sunulacak.

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