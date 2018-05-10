BİM 11 Mayıs Aktüel ürünler kataloğunda tüketiciye birbirinden farklı ürünlerde indirim fırsatı sunuluyor. BİM'de yarından itibaren indirime girecek ürünler içinde en çok göze çarpan arasında Xiaomi RedMi 5 Plus cep telefonunun indirimli satış fiyatı oldu. BİM'de ayrıca mutfak gereçleri, tekstil ürünleri ile ayakkabı ve terlikler de dikkat çekiyor. İşte 11 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin detayları...

11 MAYIS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU LİSTESİ

Xiomia RedMi 5 Plus cep telefonu 999,00 TL

Fakir dik durabilen süpürge 109,90 TL

Chef’s 7 parça 129,90 TL,

Elektronik ayak ve topuk törpüsü 49,90 TL,

Takvim ve Çelik kordonlu Casio kol saati 75,00 TL,

Fakir saç maşası 49,90 TL

Üç kademeli olan tost makinesi 109,90 TL

King elektrikli saç düzleştirici tarak 75,00 TL,

Teflon Tefal Extra tava 39,90 TL,

12 parça desenli çay seti 17,90 TL,

12 parça cam Kahve takımı 14,90 TL

İkili pamuk paspas 49,90 TL,

Pamuk yolluk 67.50 TL,

Tek Kişilik çok amaçlı örtü 19,90 TL,

Pilsan Havuz topları 12,90 TL,

Mini Orkide ise 17,50 TL

Polo kadın ayakkabı 29,90 TL,

Polo çanta 39,90 TL,

Dunlop Erkek spor ayakkabı 39,90 TL

Spor çanta 19,90 TL,

Lisanslı pijama takımı çocuk 16,90 TL

Ekose erkek gömlek 19,90 TL

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