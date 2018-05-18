BİM'de bu hafta birbirinden özel ürünler mevcut. BİM 18 Mayıs 2018 Aktüel ürünler kataloğunu incelediğimizde teknolojiden gıdaya kadar bir çok üründe indirim var. İşte BİM 18 Mayıs 2018 Aktüel ürünler listesi...

BİM 18 MAYIS 2018 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

Bim de bu haftanın aktüel ürünleri ise;

Kumtel 3’lü Ankastre Set 699,00 TL, Su geçirmeyen kumaştan Sırtlıklı Sandalye Minderi 11,95 TL,

Vestel güvencesinde Regal 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 449,00 TL, Çok Amaçlı Büyük Kutu 12,90 TL, Bonera Tava 28 cm 32,90 TL,

Paşabahçe Çiçek Desenli Cam Tabak 3,90 TL, Cam İki Katlı Kurabiyelik 13,90 TL,

Rattan Görünümlü Plastik Masa 99,90 TL, Metal Dirsekli Balkon Tipi Kurutmalık 19,90 TL, Pilsan Çocuk Masası 24,90 TL, Pasta Servi Seti 7 Parça 19,90 TL, Trekking Ayakkabı 29,90 TL, Brillant Nano Halı 80×300 cm 75,00 TL,

2 kapaklı Çok Amaçlı Dolap 109,00 TL, Metal Ayaklı Zigon Sehpa 3’lü 99,90 TL, Rattan Görünümlü Plastik Masa 99,90 TL den başlayan cazip fiyatlar ile 18.05.2018 tarihinde Bim marketlerinde sizleri bekliyor.

Kumtel 3'lü Ankastre Set

Davlumbaz

• Piramit davlumbaz

• Sökülebilir 2 adet alüminyum filtre

• Ön aydınlatma lambası

• 450 m3 çekiş kapasitesi

• 2 adet 30 cm ayarlanabilir baca

• IPX0 koruma sınıfı

• 5 buton manuel kontrol

• Güç: 163 W 220-240 V 50/60 HZ

Ankastre Ocak

• 4 Gözü gazlı

• Gaz emniyet sistemi

• Siyah paslanmaz emaye gövde (kolay temizlenebilir)

• Otomatik çakmaklı

• Emayeli ızgara

• Doğalgaz ayarlı

• LPG’ye dönüştürülebilir

• Emaye paslanmaz bek kapakları ve ızgaraları

Ankastre Fırın

• 57 Litre iç hacim

• A enerji sınıfı

• Ayarlanabilir termostat

• 3 program

• 2 adet emaye paslanmaz tepsi

• 1 adet Krom nikel kolay temizlenebilir ızgara

• Kolay temizlik için sökülebilir ön kapak iç cam

• İç aydınlatma lambası

• Paslanmaz emaye iç hazne

• Güç: 2000 W 220-240 V 50/60 HZ

• Harr teknolojisi ile %40’a varan enerji tasarrufu

*Ankastre kurulumu için önce ankastre set (davlumbaz baca, ocak için tezgah ve fırın dolabı) yeri hazırlanmış olmalıdır.

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