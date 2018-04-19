BİM'in bu haftaki indirimli ürünleri arasında tabletten bisiklete, ayakkabıdan tencereye pek çok ürün yer alıyor. BİM 20 Nisan 2018 Aktüel ürünler kataloğunda dikkat çeken ürünler arasında Tablet PC Hometech HT8C, Sony Kulak İçi Mikrofonlu Kulaklık, Trust Mikrofonlu Oyuncu Kulaklık, Trust Oyuncu Klavye yer alıyor. Teknoloji meraklılar için işte BİM 20 Nisan Kataloğu

BİM 20 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

- Tablet PC Hometech HT8C 249.00 TL,

-Bütün telefonlarla uyumlu Sony Kulak İçi Mikrofonlu Kulaklık 39,90 TL,

-Alüminyum gövdeli 12 Jant Bisiklet 89.00 TL,

- Trust Mikrofonlu Oyuncu Kulaklık 25,00 TL,

-Pilsan İlk Bisikletim 29,90 TL,

-Uzun süre kullanıma uygun Duracell Simply Kalem Pil aaa 12’li 16,95 TL,

-Lisanslı Tavan Lambası ve Gece Lambası 34,90 TL,

-Işıklı ve renkli Trust Oyuncu Klavye 27,50 TL,

-Lisanslı Kız Çocuk Tayt T-Shirt Takım 14,90 TL,

-Trust Oyuncu Mouse ve Mouse Pad 27,50 TL,

-Farklı renk seçeneği bulunan Çocuk Kol Saati 14,50 TL,

-Karaoke Mikrofon 49,90 TL,

-Hometech HT8T Tablet PC 249,00 TL,

-Bayan Spor Ayakkabı 24,50 TL,

-Polo Yaka Çocuk T-Shirt 7,50 TL,

-Dede Mickey Mouse Tamir Çantası 12,50 TL,

-HP DeskJet 2620 All-in One Yazıcı 139,90 TL,

-Pepee Evi 24,90 TL den başlayan fiyatla satışa sunulacak.

20 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

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