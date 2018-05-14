BİM'in her hafta uyguladığı kampanyalarından dolayı ya da BİM'e gitmek isteyenler BİM'in çalışma saatlerini merak ediyorlar. Aktüel kampanyadan yararlanmak isteyenler sabah erken saatlerde BİM'in açılmasını bekliyorlar. BİM saat kaçta açılıyor? İşte çalışma saatleri...

BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

BİM market çalışma saatleri hafta içi her gün sabah tam 09.00’da başlar ve Kapanış saati olan 21.00’a kadar hizmet vermeye devam eder. Bim Mağazalarında öğle tatili yoktur sadece Cuma günleri cuma namazı saati kapalıdır.

Birleşik Mağazalar A.Ş. veya kısaca BİM, Türkiye'de indirim mağazacılığı yapan bir market zinciri. Mağaza sayısı ve yıllık ciro bakımından Türkiye'nin en büyük perakende kuruluşudur.

BİM firmasının net kâr marjı yıllara göre; 2013 yılı %3,5, 2014 yılı %2,7, 2015 yılı %3,3 olarak gerçekleşmiştir. 2013 413 milyon, 2014 395,3 milyon, 2015 583,1 milyon Türk lirası olarak geçekleşmiştir.

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başladı. Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünü az sayıda ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedefledi.

2000 yılında 599 mağazaya, 2005 yılında 1.194 mağazaya ulaşan BİM, 2016'nın Aralık ayı itibarıyla Türkiye genelinde 5.580 mağazası ile hizmet vermektedir.

Şirket, Borsa İstanbul'a 2005 Temmuz'da BIMAS kodu ile kote olmuştur. Aralık 2016 itibarıyla, hisselerinin yüzde 71,02'si halka açık olarak işlem görmektedir.

11 Nisan 2009 tarihinde Fas'ın Kazablanka kentinde aynı gün içinde 10 mağaza açarak faaliyetlerine başlamıştır. Şirketin şu anda Fas'ta 330 mağazası bulunmaktadır. 2014 yılı ikinci yarısında 46 mağaza açarak giriş yaptığı Mısır'da şu an 212 mağazaya ulaşmıştır. Ayrıca şirket 2012 yılında Avea tabanlı sanal operatörü BİMCell ile GSM sektörüne de girmiştir.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER