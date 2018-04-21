BİM'de indirimli ürünler için bir haftayı geride bıraktık. BİM 24 Nisan 2018 tarihli Aktüel indirimli ürünlerini yayınladı. Kataloğu incelediğimizde gıda ve kişisel bakım ürünleri dikkat çekiyor. BİM'in yeni yayınladığı Aktüel ürünler 24 Nisan'dan itibaren başlayıp 1 Mayıs'a kadar geçerli olacak.

BİM 24 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

İŞTE BİM 24 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

Baby Keçi Sütü Bazlı Devam Sütü;29,90 TL.

Dost Keçi Sütü;4,95 TL.

Pınar Laktozsuz Süt;4,75 TL.

Dardanel Light Ton Balığı 160×2;14,50 TL.

Dardanel Sardalya 100g ;3,90 TL.

Dardanel Kalsik Ton Balığı 185g;8,45 TL.

Burçak Siyez Buğdaylı Bisküvi;1,95 TL.

Fidass Sade ve Kepek Grissin; 1,95 TL.

Bouno Şeker İlavesiz Sütlü Çikolata;2,25 TL.

Eti Form Kepekli Bisküvi;2,45 TL.

Kemal Kükrer Organik Elma Sirkesi;8,95 TL.

Dimes %100 Nar suyu Cam Şişe;5,45 TL.

Alvita Organik Makarna Bulgur;2,45 TL.

Alvita Organik Nohut-Mercimek-Fasulye;5,95 TL.

Adidas Çok Amaçlı Duş Jeli;6,95 TL.

Dove Şampuan 550ml+Saç Kremi 200ml;12,95 TL.

Le petit Marselliais Bakım Sabunu 90gr;1,95 TL.

Lionesse Banyo Lifi 2’li;2,95 TL.

Man’s Bay Deodorant;4,95 TL.

Emolton Bayan Deodorant;12,90 TL.

Adidas Traş Losyonu;10,95 TL.

You Kalem Parfüm;2,45 TL.

Miss Bulaşık Deterjanı;7,95 tL.

Quickdish 2’li Mikrofiber Temizlik seti;4,95 TL.

Pronto ahşap temizleyici;5,25 TL.

Mr Green deterjan hazneli Cam temizleyici;10,95 TL.

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