BİM 27 Nisan aktüel ürünler kataloğunda birbirinden farklı ürünlerde indirim fırsatı var. 27 Nisan'da başlayacak indirimlerde mutfak gereçleri ve oyuncaklar başı çekerken, televizyon ve küçük ev aletleri de dikkatleri çekiyor. İşte BİM 27 Nisan aktüel ürünler kataloğunda yer alan indirimli ürünler...

BİM 27 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

109 cm Full HD Led Televizyon JVC 1499,00 TL

El Mikseri Gizzy (500 - 600 Watt, 5 Farklı hız kademesi, Turbo Fonksiyonu, Çırpma ve yoğurma aparatları) 64,90 TL

Sahan Seti 3’lü (18+20+22 cm çapında, Yanmaz yapışmaz kolay temizlenebilen 5 kat Teflon iç kapmala) 59,90 TL

Cam Buzdolabı Sürahisi 1200 CC 4,90 TL

Derin Tencere (Isıya dayanıklı yüksek kalitede yanmaz yapışmaz iç yüzey, Ergonomik soft-touch bakalit kulp ve tepe, Cam kapak, ~22 cm, ~3 mm gövde kalınlığı) 34,90 TL

Porselen Demlikli Emaye Çaydanlık Avşar 39,90 TL

Cam Kase Seti 6’lı LAV 7,90 TL

Tava Seti 2’li (Isıya dayanıklı yüksek kalitede yanmaz yapışmaz iç yüzey, Ergonomik soft-touch bakalit kulp ve tepe, ~22 - 26 cm, ~3 mm gövde kalınlığı) 39,90 TL

3’lü Gül Desenli Dikdörtgen Kayık Tabak (Seramik) 19,90 TL

Cam Fincan Takımı 12 Parça Paşabahçe (~238 cc) 19,90 TL

2’li Yuvarlak Fırın Tepsisi (~26+30 cm çapında, Yanmaz yapışmaz kolay temizlenebilen 5 kat Teflon iç kapmala) 29,90 TL

Cam Kapaklı Ayaksız Servis Tabağı LAV 22,90 TL

Gül Desenli Katlı Meyvelik / Kurabiyelik (Seramik, 2 katlı) 19,90 TL

Pasta Servis Seti 2’li 8,90 TL

2’li Tabure (Üst kısım suni deri,ahşap ayaklar, Demonte, kolay kurulum) 75,00 TL

Askılı Dolap İçi Nem Alıcı 250g 5,90 TL

Porselen Dekorlu Çerezlik Seti 7 Parça (1 adet ~16 cm çerezlik, 6 adet ~9 cm çerezlik) 19,90 TL

Aynalı ve Organizerli Takı Dolabı (İç kısımda ayna, makyaj organizerleri ve takı konumlama aparatları, İç kısımda açılıp kapanabilen makyaj ünitesi) 109,00 TL

3 Çekmeceli Kutu 12,90 TL

Porselen Kupa 5,90 TL

Nano Teknoloji Halı 120x180cm Brillant (Kaydırmaz taban, Yıkanabilir, Tüylenmez, Leke tutmaz) 65,00 TL

Desenli Katlanır Masa (Su geçirmez yüzey, Katlanır, güçlü metal ayaklar, Farklı desen seçeneği) 45,00 TL

Kapaklı Kare Kase Seti 3’lü (~1,5 - 3 - 5 lt) 13,90 TL

Nano Teknoloji Halı 80x200 Brillant (Kaydırmaz taban, Yıkanabilir, Tüylenmez, Leke tutmaz) 49,90 TL

Oyuncak Elektrik Süpürgesi Piccolo Mondi (Aksesuarları ile birlikte, Işıklı, 2 adet pil ile çalışır (Piller dahil değildir) 29,90 TL

Dokunmatik Arabam Piccolo Mondi (4 fonksiyonlu, Sesli, ışıklı, 3 adet pil ile çalışır (Piller dahil değildir) 23,90 TL

Neşeli Zıplayan Toplar 5'li 4,90 TL

Fonksiyonlu Oyuncak Telefon Piccolo Mondi (Sesli, ışıklı, Sayılar ve şarkılar, 2 adet pil ile çalışır (Piller dahil değildir) 13,90 TL

Cam Set Üstü Ocak Kumtel (Doğalgazlı, Lpg dönüşümüne uygun, Otomatik çakmaklı, Kolay temizlenebilir siyah cam, Gaz emniyet sistemi) 275,00 TL

Koltuk Örtüsü Takımı (3+2+1+1 likralı, % 100 polyester iplik, Farklı renk seçeneği) 109,90 TL

BİM 27 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER