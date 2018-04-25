BİM 27 Nisan aktüel ürünler kataloğunda birbirinden farklı ürünlerde indirim fırsatı var. 27 Nisan'da başlayacak indirimlerde mutfak gereçleri ve oyuncaklar başı çekerken, televizyon ve küçük ev aletleri de dikkatleri çekiyor. İşte BİM 27 Nisan aktüel ürünler kataloğunda yer alan indirimli ürünler...
BİM 27 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ
109 cm Full HD Led Televizyon JVC 1499,00 TL
El Mikseri Gizzy (500 - 600 Watt, 5 Farklı hız kademesi, Turbo Fonksiyonu, Çırpma ve yoğurma aparatları) 64,90 TL
Sahan Seti 3’lü (18+20+22 cm çapında, Yanmaz yapışmaz kolay temizlenebilen 5 kat Teflon iç kapmala) 59,90 TL
Cam Buzdolabı Sürahisi 1200 CC 4,90 TL
Derin Tencere (Isıya dayanıklı yüksek kalitede yanmaz yapışmaz iç yüzey, Ergonomik soft-touch bakalit kulp ve tepe, Cam kapak, ~22 cm, ~3 mm gövde kalınlığı) 34,90 TL
Porselen Demlikli Emaye Çaydanlık Avşar 39,90 TL
Cam Kase Seti 6’lı LAV 7,90 TL
Tava Seti 2’li (Isıya dayanıklı yüksek kalitede yanmaz yapışmaz iç yüzey, Ergonomik soft-touch bakalit kulp ve tepe, ~22 - 26 cm, ~3 mm gövde kalınlığı) 39,90 TL
3’lü Gül Desenli Dikdörtgen Kayık Tabak (Seramik) 19,90 TL
Cam Fincan Takımı 12 Parça Paşabahçe (~238 cc) 19,90 TL
2’li Yuvarlak Fırın Tepsisi (~26+30 cm çapında, Yanmaz yapışmaz kolay temizlenebilen 5 kat Teflon iç kapmala) 29,90 TL
Cam Kapaklı Ayaksız Servis Tabağı LAV 22,90 TL
Gül Desenli Katlı Meyvelik / Kurabiyelik (Seramik, 2 katlı) 19,90 TL
Pasta Servis Seti 2’li 8,90 TL
2’li Tabure (Üst kısım suni deri,ahşap ayaklar, Demonte, kolay kurulum) 75,00 TL
Askılı Dolap İçi Nem Alıcı 250g 5,90 TL
Porselen Dekorlu Çerezlik Seti 7 Parça (1 adet ~16 cm çerezlik, 6 adet ~9 cm çerezlik) 19,90 TL
Aynalı ve Organizerli Takı Dolabı (İç kısımda ayna, makyaj organizerleri ve takı konumlama aparatları, İç kısımda açılıp kapanabilen makyaj ünitesi) 109,00 TL
3 Çekmeceli Kutu 12,90 TL
Porselen Kupa 5,90 TL
Nano Teknoloji Halı 120x180cm Brillant (Kaydırmaz taban, Yıkanabilir, Tüylenmez, Leke tutmaz) 65,00 TL
Desenli Katlanır Masa (Su geçirmez yüzey, Katlanır, güçlü metal ayaklar, Farklı desen seçeneği) 45,00 TL
Kapaklı Kare Kase Seti 3’lü (~1,5 - 3 - 5 lt) 13,90 TL
Nano Teknoloji Halı 80x200 Brillant (Kaydırmaz taban, Yıkanabilir, Tüylenmez, Leke tutmaz) 49,90 TL
Oyuncak Elektrik Süpürgesi Piccolo Mondi (Aksesuarları ile birlikte, Işıklı, 2 adet pil ile çalışır (Piller dahil değildir) 29,90 TL
Dokunmatik Arabam Piccolo Mondi (4 fonksiyonlu, Sesli, ışıklı, 3 adet pil ile çalışır (Piller dahil değildir) 23,90 TL
Neşeli Zıplayan Toplar 5'li 4,90 TL
Fonksiyonlu Oyuncak Telefon Piccolo Mondi (Sesli, ışıklı, Sayılar ve şarkılar, 2 adet pil ile çalışır (Piller dahil değildir) 13,90 TL
Cam Set Üstü Ocak Kumtel (Doğalgazlı, Lpg dönüşümüne uygun, Otomatik çakmaklı, Kolay temizlenebilir siyah cam, Gaz emniyet sistemi) 275,00 TL
Koltuk Örtüsü Takımı (3+2+1+1 likralı, % 100 polyester iplik, Farklı renk seçeneği) 109,90 TL
BİM 27 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.