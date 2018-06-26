BİM'in 29 Haziran Aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Buna göre, en çok dikkat çeken ürünler arsında 1499 TL'den taksit imkanıyla satışa sunulan Elektrikli Bisiklet ve 299 TL'den satışa sunulan ve 6 taksit imkanı bulunan Mini Buzdolabı yer alıyor. Öte yandan tekstik ürünleri de en çok dikkat çeken ürünler arasında. Bunların yanında pek çok küçük mutfak gereçleri de indirimli şekilde BİM mağazalarında yer alacak. İşte BİM 29 Haziran indirimli ürünler...

29 HAZİRAN BİM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

Volta Elektrikli Bisiklet 1499 TL

Dijitsu Mini Buzdolabı 299 TL

Bambu Tepsi 29,90 TL

4 Bölmeli Yuvarlak Sunum Tabağı 22,90 TL

Kalpli Sunum Tabağı 19,90 TL

Tekli Uzun Sunum Tabağı 12,90 TL

Bambu 12 Parça Mutfak Seti 34,90 TL

4’lü Peynir Seti 32,90 TL

Bambu Kase 23,90 TL

Comfort Family Erkek Babet Çorap 2,25 TL

Kız Çocuk Şapka 8,90 TL

Kadın Şapka 9,90 TL

Erkek Çocuk Kolsuz Şortlu Takım 13,90 TL.

Farklı renklerde Kız Çocuk Jile Elbise 12,50 TL.

Farklı desen ve bedenlerde Kadın Şort Takımı 14,90 TL.

Erkek Şortlu Kolsuz Takım 17,90 TL.

Poliüretan tabanlı Erkek Terlik 14,95 TL.

Termo tabanlı Erkek Streç Spor Ayakkabı 29,90 TL.

Kadın Spor Ayakkabı 29,90 TL.

2’li Yastık Kılıfı 6,50 TL.

Tek Kişilik Baskılı Pike 18,90 TL.

Çift Kişilik Baskılı Pike 21,90 TL.

Tek Kişilik Nevresim Takımı 46,90 TL.