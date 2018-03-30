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BİM 30 Mart Aktüel ürünler kataloğu daha önce yayınlanmıştı. Bugünden itibaren BİM'de indirimli ürünler satılmaya başlandı. BİM 30 Mart Aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var? BİM'de bu hafta kampanyalı ürünler hangisi?