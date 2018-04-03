BİM market zincirlerinde her haftaya özel indirim kataloğu yayınlanmaktadır. 6 Nisan'a özel indirim kataloğu yayınlandı. Bu hafta oyuncak, giysi, ayakkabı ve küçük ev aletleri gibi pek çok kategoride ürün indirime girecek. İşte 3 Nisan Cuma gününden itibaren satışa sunulacak ürünler...

BİM 6 NİSAN 2018 AKTÜEL ÜRÜNLER

Çocuklar için Bisiklet 16 Jant 175,00 TL,

Lisanslı Çocuk Yağmurluğu 29,90 TL

Lisanslı Çocuk Şemsiye 14,90 TL

Çay Seti 7,90 TL

Tek Fiyat Oyuncaklar 9,90 TL

Oyuncak İş Makinaları 5,90 TL

Lolla's Aksesurarlı Mini Bebekler 11,50 TL

Geleneksel Kilim 14,95 TL,

Farklı renk ve modellerde Kol Saati Bay-Bayan 19,90 TL,

3 Farklı beden seçeneği bulunan Bayan Triko Hırka 19,90 TL,

Taşlı Keten Bayan Ayakkabı 12,90 TL,

Keten Bay Ayakkabı 14,90 TL,

Bayan Uzun Tayt 7,95 TL,

Bayan Body 8,95 TL,

Tek Kişilik Alez 5,95 TL,

36 ve 40 numara arası Bayan Terlik 6,90 TL,

Elektrikli Kahve Cezvesi 54,90 TL,

Fakir El Blender 49,90 TL,

Premier Su Isıtıcı Kettle 59,90 TL,

Chef’s Kızırtma Tenceresi 34,90 TL,

Kütahya Dekorlu Porselen Kahve İkram Seti 32,90 TL

BİM 3 NİSAN 2018 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

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