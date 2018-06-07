BİM'de bu hafta mevsim şartlarına göre özel ürünler, piyasa değerlerine göre indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. 8 Haziran Cuma (yarın) BİM mağazalarında reyonlara çıkacak ürünler arasında deniz - plaj ürünleri, güneş koruyucu kremler ve oto bakım setleri dikkat çekiyor. İşte 8 Haziran 2018 Cuma BİM Aktüel ürünler listesi...

BİM 8 HAZİRAN 2018 İNDİRİMLİ ÜRÜNLER LİSTESİ

Fakir Buddy Kablolu Araç Süpürgesi 99,00 TL

Koruyucu Güneş spreyi çocuk 200 mililitre 37,50 TL,

Koruyucu Güneş spreyi 200 mil litre 34,90 TL,

Bronzlaştırıcı güneş yağı 200 mililitre 24,90 TL,

Güneş koruyucu krem 25,90 TL,

Nemlendirici Güneş sütü çocuk 27,90 TL,

Bronzlaştırıcı sprey Güneş ve 27,90 TL,

Hassas koruma Güneş losyonu 31,90 TL,

Güneş koruyucu krem Çocuk 19,90 TL,

Güneş koruyucu krem 19,90 TL,

Güneş koruyucu yüz kremi 14,90 TL,

Güneş kremi havuç ve kakao 11,90 TL,

Banyo duş jeli 7,90 TL,

Ekspres bakım spreyi 9,95 TL,

Saç fırçası 6,95 TL,

Desenli plaj ve makyaj çantası 8,95 TL,

Vücut losyonu + plaj çantası 19,90 TL

Bronzlaştırıcı sprey güneş yağı 14,90 TL

Plaj oyun seti 10 TL

Kadın - erkek renkli plaj ayakkabısı 10 TL

Kadın deniz kıyafeti 45 TL

Akınal bella çocuk plaj terliği 9 TL

Oto Bakım Seti 14.90 TL

Oto Pasta Cila 4.90 TL

Araç Telefon Tutucu 14.50 TL

8 HAZİRAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

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