BİM 8 Mayıs Aktüel ürünler kataloğunda tüketiciye yine farklı ürünlerde indirim fırsatı sunuluyor. BİM'de yarından itibaren indirime girecek ürünler arasında gıda ürünlerinin yanı sıra, Anneler Günü nedeniyle kadın ve kozmetik ürünleri de göze çarpıyor. İşte 8 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin detayları

8 MAYIS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU LİSTESİ

Orkide Ayçiçek yağı 4,5 LT 23,75 TL,

5 kg Efsane pilavlık ithal pirinç 16,75 TL,

Efsane Buğday unu 10 Kg 15,95 TL,

Saban 2,5 kg kuru fasülye 12,95 TL,

Saban nohut 2,5 kg 19,95 TL,

Saban pilavlık bulgur 2,5 kg 5,30 TL,

Saban kırmızı mercimek 2,5 kg 8,75 TL,

Hürrem çorba çeşitleri 1,30 TL

Sultan bağları %100 nar ekşisi 8,95 TL

Volüpte bayan parfüm 14,90 TL,

Agis ısıtıcılı sir ağda seti 19,90 TL,

Agiss rol on sir ağda yedek 3,95 TL,

Express 3’ü bir arada temizleme 11,95 TL,

3’ü bir arada temizleme suyu 11,95 TL,

Diadermine arındırıcı peeling 11,95 TL,

3’ü bir arada makyaj temizleme mendili 11,95 TL,

kırışıklık karşıtı göz çevresi kremi 15,90 TL,

Slingen kişisel bakım seti 9,95 TL,

Thalia kokulu sabun 150 gram 3,95 TL,

Ayak bakım kremi 5,95 TL,

Anneler Günü'ne özel çorap 3,45 TL,

Golden Rose likit mat ruj 9,95 TL,

İpana + Oral B ağız bakım seti 8,95 TL

Ayak törpüsü 4,45 TL

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İÇİN TIKLAYIN - 8 MAYIS 2018

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