Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde BİM mağazalarna gidecek tüketiciler, "BİM bayramda açık mı?" sorusunu soruyor. dün BİM'de indirim günü olmasın rağmen katalok yayınlanmamıştı. Genelde dini bayramların ilk günleri BİM kapalı oluyor. Peki bu sene durum nasıl?

BİM BAYRAMDA AÇIK MI?

Bim mağazaları Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı ve diğer dini bayramların ilk günü kapalı olmaktadır. Ancak Bayram Arefe günü ve ayrıca diğer resmi tatiller olan 1 Mayıs İşçi Bayramı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı, 15 Temmuz Demokrasi ve Özgürlükler Günü ve 1 Ocak Yılbaşı tatilinde açıktır.

Dini Bayramlarda Bim çalışma saatleri her zamanki gibi 09:00-21:00 arasıdır.

BİM ÇALIŞMA SAATLERİ

BİM mağazaları mesai çalışmaları, marketin resmi internet sitesinde yer alıyor. Bu bilgilere göre, haftaiçi ve haftasonu BİM açılış saati 09.00 ike BİM kapanış saati 21.00 olarak belirlenmiş. Ayrıca BİM Cuma günü hariç öğle molası vermiyor.

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