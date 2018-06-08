BİM mağazalarının sabah saat kaçta açıldığını ve akşam kaçta kapandığını merak eden vatandaşlar internette "BİM kaçta açılıyor" , "BİM kaçta kapanıyor" konu başlıklarını araştırıyorlar. 2018 yılı BİM'in çalışma saatleri belli oldu. Hafta içi ve hafta sonu BİM'in çalışma saatleri belli oldu. İşte ayrıntılar...

BİM KAÇTA AÇILIYOR, BİM KAÇTA KAPANIYOR?

1995 yılında faaliyetine başlayan BİM market Türkiye'nin hemen hemen her yerinde magazaları ile haftaiçi ve haftasonları aynı çalışma saatlerinde hizmet veriyor. BİM'in, 2017 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 6.074 magazası bulunuyor. Teknolojik ürünleri piyasa değerinin yüzlerce lira altında fiyatlara satışa sunan BİM ürünleri kaçırmak istemeyenlerin sıkı takibinde. Özellikle BİM Aktüel ürünler kategorisi, ürün çeşitliliği ve fiyatların uygunluğu nedeniyle vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Bu kampanyalarda giyimden, mutfak ihtiyaçlarına, teknolojik ürünlerden, bebek arabalarına kadar birçok farklı müşteri tipine hitap eden ürünler bulunuyor.

BİM'in tüm marketleri tüm illerde 12 saat boyunca kesintisiz hizmet veriyor. Öğle tatilinde personel dönüşümlü olarak çalıştığı için market kapanmıyor. Sadece cuma günleri cuma namazı bitimine kadar kapanıyor.

Açılış saati: 09:00

Kapanış saati: 21:00

BİM KAMPANYA GÜNLERİ

BİM marketleri Aktüel Ürünler kampanyaları ile büyük ilgi görmektedir. BİM'in kampanya günleri Salı ve Cumadır.

BİM: HAKKIMIZDA

BİM resmi sitesinde yer alan açıklamaya göre; "Faaliyetlerine 1995 yılında 21 mağazayla başlayan BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. ana ilkesi, temel gıda ve tüketim malzemelerinin mümkün olan en uygun fiyat ve en yüksek kaliteyle tüketiciye ulaştırılmasıdır.

Yüksek indirim (hard-discount) modelinin Türkiye’deki ilk temsilcisi olan BİM, portföyünü yaklaşık 700 ürünle sınırlı tutmakta ve çok sayıda özel markalı ürüne sahip olmayı hedeflemektedir.

BİM, mağaza sayısı ve cirosunu istikrarlı bir biçimde artırma politikasını 2017 yılında da sürdürmüştür; Yıl içinde üç yeni bölge merkezinin yanısıra 472 (+23 FİLE) yeni mağaza açarak mağaza sayısında yaklaşık %10 oranında büyüme kaydeden BİM, 2017 yıl sonu itibariyle Türkiye’de 6.074 (FİLE ile 6.118) mağaza sayısına ulaşmıştır. BİM, gelişimini, kalite anlayışından ve müşteri memnuniyeti önceliğinden vazgeçmeksizin, etkin maliyet yönetimi politikasıyla sürdürmektedir.

Uluslararası bir şirket olma vizyonuyla hareket eden BİM yeni ülkelere açılmakla ilgili çalışmalarına devam etmektedir. BİM 2017 yılında 53 yeni mağaza açarak 382 mağazaya ulaştığı Fas operasyonlarını tüm hızıyla sürdürmektedir. 2017 yılında ikinci yurt dışı operasyonu olan Mısır’da 50 yeni mağaza açan BİM kısa süre içinde bu ülkede 265 mağazaya ulaşmıştır.

BİM, başta müşterileri ve tedarikçileri olmak üzere tüm paydaşlarıyla kurduğu güvene dayalı ilişkiler ve çalışanlarının kusursuz hizmet anlayışıyla faaliyetlerine devam etmektedir." açıklamalar yer almaktadır.

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